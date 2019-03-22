Неизлечимо больной, он умрет за решеткой, – отец осужденного пленника Кремля Павла Гриба

Российский суд 22 марта зверски приговорил 20-летнего украинского пленного Павла Гриба – к 6 годам тюрьмы. Это наказание за надуманное и абсурдное обвинение – "склонение к терроризму" россиянки, которая помогла ФСБ выманить украинца в Беларусь и подло похитить.

"Это смертельный приговор для сына", – сказал отец осужденного пленника Павла Гриба.

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Почему приговор для Павла смертельный, каким было его последнее слово, что ожидать от российской стороны и возможно ли убедить пленника не голодать? Об этом рассказал отец политзаключенного Игорь Гриб в интервью для сайта 24 канала.



Игорь Гриб – отец политзаключенного Павла Гриба

Каким было последнее слово Павла?

– Слава Украине! Слава Нации! Он не признал обвинений ФСБ в суде. По его словам, они "бандиты и убийцы". И пожелал украинцам достойно пройти плен...



Павел Гриб в зале суда

Ваш сын сегодня объявил голодовку – протест против несправедливых действий страны-агрессора. При каком условии он может прекратить голодать?

– Приговор объявляли 5 минут – и все: судебное заседание закончилось. Всех вывели из зала, и Павла тоже вывели. С ним больше контакта нет... Жена позавчера посещала его. Если еще раз дадут доступ на свидание, она будет убеждать, чтобы он не голодал. Потому что врач Павла Василий Притула умолял, что нужно донести до Павла, чтобы он ни в коем случае не голодал. Потому что если не будет есть, смерть наступит значительно быстрее, чем если бы он и дальше оставался за решеткой. Однако он и так если будет за решеткой, умрет там, ему не предоставляется адекватная специализированная медицинская помощь.

Состояние здоровья Павла Гриба не первый день действительно критическое. Сейчас оно требует оперативного вмешательства?

– У него синдром портальной гипертензии – смертельно опасная и неизлечимая болезнь с детства. Медикаментозное лечение не подходит. Он принимал только поддерживающие лекарства. Сейчас состояние Павла действительно критическое. Мы имеем результаты анализов, сделанные российскими медиками. Павлу надо срочное хирургическое вмешательство – операция в специализированной клинике, иначе будет смерть. России донесена вся опасность болезни, но до сих пор нет никакой реакции...



У Павла – смертельно опасная и неизлечимая болезнь с детства

– Поймите, ему нужна операция, которая бы не вылечила, но дала возможность жить дальше при условии медикаментозного поддержания, строгой диеты и нормальных условий жизни и окружения, а не за решеткой в ​​тюрьме. Ведь там нет ни медикаментозной помощи, ничего. Этот приговор – смертельный для Павла!

Россия называет условия содержания "пригодными". Какие они на самом деле?

– У меня есть информация из первых рук, это ужасные условия содержания. Он уже третий год страдает от пыток, неоказания медицинской помощи, психологического издевательства. Полный букет. Все, что мы можем себе представить, все было...

Что дальше?

– Его держат в СИЗО в Ростове-на-Дону. К моменту обжалования приговора в Верховном суде будет сидеть там. За 10 дней его адвокаты должны подать апелляцию. Что дальше, увидим...

Адвокаты пленного передавали, что он страдает из-за информационного вакуума. Ему кажется, что о нем не знают и не помнят. За почти 3 года он не получал корреспонденцию. Можем ли мы писать ему письма?

– С 2017 года семья получила от него только одно письмо. Писать Павлу надо, как и всем политзаключенным. Отправлять письма по адресу: "344082, Ростовская обл, Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая, 31 ФКУ СИЗО-4 ФСИН России Павлу Грибу". Писать на русском и без политического контекста.



С 2017 семья получила от Павла только одно письмо

По вашему мнению, при каких условиях возможен обмен пленными?

– Я встречался почти со всеми представителями нашего государства, которые касаются обмена. Украинская сторона более десяти раз в минском формате предлагала российской стороне различные форматы для обмена. Но до сих пор никакого результата... Украинские власти сделали все соответствующие шаги, чтобы приблизить возвращение наших домой, но решения принимаются не в Киеве, а в Москве.

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– Конечно, должно быть европейское давление. Однако строительство "Северного потока-2" и миллиардные соглашения с РФ показывают, что ведущие страны Европы имеют другие приоритеты, чем украинские политзаключенные, которые сидят ни за что в российских тюрьмах.

Кто такой Павел Гриб и в чем его обвинили?​Украинский политзаключенный, которого россияне захватили в Беларуси в августе 2017 года. Павел приехал в город Гомель на встречу с девушкой, которую считал своей подругой. Его арест на самом деле был спецоперацией силовиков РФ, ведь парня похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили. Украинца обвиняют в подстрекательстве гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи. Павел не признает обвинений и называет дело политическим.