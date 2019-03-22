21:10
22 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський перейменовує Крим. Украдене щастя від Тіматі
      Вєсті Кремля
      16:43, сьогодні
      Вєсті.UA: Впертий "опоблоківець". Кума Путіна про мову
      Вєсті.UA
      21:01, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Невиліковно хворий, він помре за ґратами, – батько засудженого бранця Кремля Павла Гриба

      199 Читать новость на русском
      Павло Гриб – український політв'язень Кремля
      Павло Гриб – український політв'язень Кремля / 24 канал

      Російський суд 22 березня звірськи засудив 20-річного українського полоненого Павла Гриба – до 6 років тюрми. Це кара за надумане і абсурдне звинувачення – "схиляння до тероризму" росіянки, яка допомогла ФСБ виманити українця до Білорусі і підло викрасти.

      "Це смертельний вирок для сина", – сказав батько засудженого бранця Павла Гриба.

      Читайте також: Останнє слово бранця Кремля Павла Гриба на судових дебатах: ФСБ – бандити і вбивці

      Чому вирок для Павла смертельний, яким було його останнє слово, що очікувати від російської сторони та чи можливо переконати бранця не голодувати? Про це розповів батько політв’язня Ігор Гриб в інтерв'ю для сайту 24 каналу.

      Гриб
      Ігор Гриб – батько політв'язня Павла Гриба

      Яким було останнє слово Павла?

      – Слава Україні! Слава Нації! Він не визнав звинувачень ФСБ в суді. За його словами, вони "бандити і вбивці". І побажав українцям гідно пройти полон...

      Гриб
      Павло Гриб у залі суду

      Ваш син сьогодні оголосив голодування – протест проти несправедливих дій країни-агресора. За якої умови він може припинити голодувати?

      – Вирок оголошували 5 хвилин – і все: судове засідання закінчилось. Всіх вивели із зали, і Павла теж вивели. З ним більше контакту немає... Дружина позавчора відвідувала його. Якщо ще раз дадуть доступ на побачення, вона переконуватиме, щоб він не голодував. Бо лікар Павла Василь Притула благав, що треба донести до Павла, щоб той у жодному разі не голодував. Бо якщо не їстиме, смерть наступить значно швидше, ніж якби він і далі лишався за ґратами. Проте він і так якщо буде за ґратами, помре там, бо йому не надається адекватна спеціалізована медична допомога.

      Стан здоров’я Павла Гриба не перший день дійсно критичний. Зараз він потребує оперативного втручання?

      – У нього синдром портальної гіпертензії – смертельно-небезпечна і невиліковна хвороба з дитинства. Медикаментозне лікування не підходить. Він приймав лише підтримуючі ліки. Зараз стан Павла дійсно критичний. Ми маємо результати аналізів, зроблені російськими медиками. Павлу треба термінове хірургічне втручання – операція в спеціалізованій клініці, інакше буде смерть. До Росії донесена вся небезпека хвороби, але донині немає жодної реакції!...

      Гриб
      У Павла – смертельно-небезпечна і невиліковна хвороба з дитинства

      – Зрозумійте, йому треба операція, яка б не вилікувала, але б дала можливість жити далі при умові медикаментозного підтримання, суворої дієти і нормальних умов життя і оточення, а не за ґратами в тюрмі. Адже там немає ні медикаментозної допомоги, нічого. Цей вирок – смертельний для Павла!

      Росія називає умови утримання "придатними". Які вони насправді?

      – Я маю інформацію з перших рук, це жахливі умови утримання. Він вже третій рік страждає від тортур, ненадання медичної допомоги, психологічного знущання. Повний букет. Усе, що ми можемо собі уявити, все було!...

      Що далі?

      – Його тримають у СІЗО в Ростові-на-Дону. До моменту оскарження вироку у Верховному суді сидітиме там. За 10 днів його адвокати мають подати апеляцію. Що далі, побачимо...

      Адвокати полоненого передавали, що він страждає через інформаційний вакуум. Йому здається, що про нього не знають, і не пам'ятають. За майже 3 роки він не отримував кореспонденцію. Чи можемо ми писати йому листи?

      – З 2017 родина отримала від нього лише один лист. Писати Павлу треба, як і всім політв'язням. Надсилати листи за адресою: "344082, Ростовская обл, Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая, 31 ФКУ СИЗО-4 ФСИН России Павлу Грибу". Писати російською і без політичного контексту.

      Гриб
      З 2017 родина отримала від Павла лише один лист

      На вашу думку, за яких умов можливий обмін полоненими?

      – Я зустрічався майже з усіма представниками нашої держави, які дотичні до обміну. Українська сторона більше ніж десять разів у мінському форматі пропонувала російській стороні різні формати для обміну. Але донині жодного результату... Українська влада зробила всі відповідні кроки, аби наблизити повернення наших додому, але рішення приймаються не в Києві, а в Москві.

      Читайте також: У Москві вивісили 3-метровий банер з українським політв'язнем: фото

      – Ясна річ, має бути європейський тиск. Проте будівництво "Північного потоку-2" і мільярдні угоди з РФ показують, що провідні країни Європи мають інші пріоритети, аніж українські політв'язні, які сидять ні за що в російських тюрмах.

      Хто такий Павло Гриб та у чому його звинуватили?Український політв'язень, якого росіяни захопили в Білорусі у серпні 2017 року. Павло приїхав у місто Гомель на зустріч з дівчиною, яку вважав своєю подругою. Його арешт насправді був спецоперацією силовиків РФ, адже хлопця викрали й перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили. Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі. Павло не визнає звинувачень і називає справу політичною.

      blog_ava
      Медведєв зустрівся у Москві з Медведчуком та Бойком
      сьогодні
      6034
      Теги: Новини України Інтерв'ю Публікації Україна – Росія Українці в полоні РФ Заручники Новини Росії Павло Гриб
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
      сьогодні , 21:05 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
      Наталя Боднар 3
      Цирк без тварин: що означає заборона використання звірів у шапіто
      сьогодні , 20:02 Цирк без тварин: що означає заборона використання звірів у шапіто
      Світлана Попова 438
      Де і як відпочивають кандидати у президенти
      сьогодні , 19:01 Де і як відпочивають кандидати у президенти
      Ірина Поліщук 952
      Як стати fashion-фотографом: топ-5 найважливіших правил
      сьогодні , 18:30 Як стати fashion-фотографом: топ-5 найважливіших правил
      Юлія Турелик 153
      Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      сьогодні , 16:30 Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      Павло Казарін 1708
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук