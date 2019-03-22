Невиліковно хворий, він помре за ґратами, – батько засудженого бранця Кремля Павла Гриба

Російський суд 22 березня звірськи засудив 20-річного українського полоненого Павла Гриба – до 6 років тюрми. Це кара за надумане і абсурдне звинувачення – "схиляння до тероризму" росіянки, яка допомогла ФСБ виманити українця до Білорусі і підло викрасти.

"Це смертельний вирок для сина", – сказав батько засудженого бранця Павла Гриба.

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Чому вирок для Павла смертельний, яким було його останнє слово, що очікувати від російської сторони та чи можливо переконати бранця не голодувати? Про це розповів батько політв’язня Ігор Гриб в інтерв'ю для сайту 24 каналу.



Ігор Гриб – батько політв'язня Павла Гриба

Яким було останнє слово Павла?

– Слава Україні! Слава Нації! Він не визнав звинувачень ФСБ в суді. За його словами, вони "бандити і вбивці". І побажав українцям гідно пройти полон...



Павло Гриб у залі суду

Ваш син сьогодні оголосив голодування – протест проти несправедливих дій країни-агресора. За якої умови він може припинити голодувати?

– Вирок оголошували 5 хвилин – і все: судове засідання закінчилось. Всіх вивели із зали, і Павла теж вивели. З ним більше контакту немає... Дружина позавчора відвідувала його. Якщо ще раз дадуть доступ на побачення, вона переконуватиме, щоб він не голодував. Бо лікар Павла Василь Притула благав, що треба донести до Павла, щоб той у жодному разі не голодував. Бо якщо не їстиме, смерть наступить значно швидше, ніж якби він і далі лишався за ґратами. Проте він і так якщо буде за ґратами, помре там, бо йому не надається адекватна спеціалізована медична допомога.

Стан здоров’я Павла Гриба не перший день дійсно критичний. Зараз він потребує оперативного втручання?

– У нього синдром портальної гіпертензії – смертельно-небезпечна і невиліковна хвороба з дитинства. Медикаментозне лікування не підходить. Він приймав лише підтримуючі ліки. Зараз стан Павла дійсно критичний. Ми маємо результати аналізів, зроблені російськими медиками. Павлу треба термінове хірургічне втручання – операція в спеціалізованій клініці, інакше буде смерть. До Росії донесена вся небезпека хвороби, але донині немає жодної реакції!...



У Павла – смертельно-небезпечна і невиліковна хвороба з дитинства

– Зрозумійте, йому треба операція, яка б не вилікувала, але б дала можливість жити далі при умові медикаментозного підтримання, суворої дієти і нормальних умов життя і оточення, а не за ґратами в тюрмі. Адже там немає ні медикаментозної допомоги, нічого. Цей вирок – смертельний для Павла!

Росія називає умови утримання "придатними". Які вони насправді?

– Я маю інформацію з перших рук, це жахливі умови утримання. Він вже третій рік страждає від тортур, ненадання медичної допомоги, психологічного знущання. Повний букет. Усе, що ми можемо собі уявити, все було!...

Що далі?

– Його тримають у СІЗО в Ростові-на-Дону. До моменту оскарження вироку у Верховному суді сидітиме там. За 10 днів його адвокати мають подати апеляцію. Що далі, побачимо...

Адвокати полоненого передавали, що він страждає через інформаційний вакуум. Йому здається, що про нього не знають, і не пам'ятають. За майже 3 роки він не отримував кореспонденцію. Чи можемо ми писати йому листи?

– З 2017 родина отримала від нього лише один лист. Писати Павлу треба, як і всім політв'язням. Надсилати листи за адресою: "344082, Ростовская обл, Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая, 31 ФКУ СИЗО-4 ФСИН России Павлу Грибу". Писати російською і без політичного контексту.



З 2017 родина отримала від Павла лише один лист

На вашу думку, за яких умов можливий обмін полоненими?

– Я зустрічався майже з усіма представниками нашої держави, які дотичні до обміну. Українська сторона більше ніж десять разів у мінському форматі пропонувала російській стороні різні формати для обміну. Але донині жодного результату... Українська влада зробила всі відповідні кроки, аби наблизити повернення наших додому, але рішення приймаються не в Києві, а в Москві.

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– Ясна річ, має бути європейський тиск. Проте будівництво "Північного потоку-2" і мільярдні угоди з РФ показують, що провідні країни Європи мають інші пріоритети, аніж українські політв'язні, які сидять ні за що в російських тюрмах.

Хто такий Павло Гриб та у чому його звинуватили?Український політв'язень, якого росіяни захопили в Білорусі у серпні 2017 року. Павло приїхав у місто Гомель на зустріч з дівчиною, яку вважав своєю подругою. Його арешт насправді був спецоперацією силовиків РФ, адже хлопця викрали й перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили. Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі. Павло не визнає звинувачень і називає справу політичною.