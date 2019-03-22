У них не було альтернативи, – політолог про роль Білорусі у затриманні Гриба

Про деокупацію Криму та Донбасу, вирок українському політв'язню Грибу та зустріч Бойка та Медведчука з Медвєдєвим – розповів політолог Петро Олещук у прямому ефірі 24 каналу.

Про деокупацію Криму та Донбасу

– Серед кандидатів у президенти досить мало тих, хто приділяє достатньо уваги питанню деокупації Крима та Донбасу. Більшість обмежується певними деклараціями, хтось пропонує свої плани повернення цих територій. Зокрема, Тарута тривалий час виступав із планом "Три основи".

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– Та зараз він приєднався до кампанії Тимошенко. Важко сказати, чому він оголосив про підтримку лідерки "Батьківщини" після того часу, коли можна було офіційно зняти свою кандидатуру з виборів. Можливо, спочатку обидва політики планували активно співпрацювати вже на парламентських виборах, але потім щось змінилося. А можливо це все для того, щоб спостерігачі Тарути залишилися у виборчих комісіях.

Про вирок політв'язню Грибу

– Одразу викликає питання, як вирок можуть використати з точки зору пропагандистів. Адже зрозуміло, що йдеться про цілеспрямоване вбивство людини на очах у всіх, показово та демонстративно.



Так виглядає зараз Павло Гриб

– Враховуючи те, що він вже пережив у СІЗО, цей вирок для нього може бути справді смертельним.Аналізувати логіку маніяків досить важко. Та можна припустити, що це демонстрація: мовляв, нам все байдуже, ми робимо так, як вважаємо за потрібне.

Що відомо про стан здоров'я українця?Без щоденного прийому ліків життя хлопця перебуває під загрозою, адже він має інвалідність з дитинства. Павлові Грибу не раз ставало погано на судових засіданнях. Наразі його стан здоров'я – стабільно поганий. У Павла виявили початкову стадію цирозу печінки та симптоми хвороби Альцгеймера. Батько бранця б'є на сполох: його сину потрібна термінова операція та огляд кваліфікованих лікарів. В іншому разі заручнику РФ загрожує смерть.

– У Білорусі просто не було альтернативи. Всі удають, що ця країна – це самостійний суб'єкт. Але де-факто процеси, які відкрито почалися там ще наприкінці 2018 року, свідчать про "повзучу" анексію. Вона не буде відбуватися у вигляді аншлюсу з парадами. Білорусь вже проголосила курс на єдиний економічний, культурний та військовий простори з РФ. Що ж це, як не об'єднання?

Як затримали Павла Гриба? Українець Павло Гриб поїхав до Білорусі у серпні 2017 року. Там він мав зустрітися з росіянкою Тетяною Єршовою, з якою познайомився у соцмережі "Вконтакте". У Гомелі хлопець зник. Лише через два тижні консульство України в Ростові-на-Дону отримало повідомлення від ФСБ: "Гриба помістили в СІЗО Краснодара". Українця незаконно викрали і вивезли до Росії, де звинуватили в підготовці теракту в одній зі шкіл Сочі.

– Очевидно, що у цій ситуації їм поставили задачу про забезпечення якоїсь показову справу. Вони це зробили. У цьому вся основа тої системи: у такій ситуації може опинитися будь-хто, хто опинився в неправильному місці в неправильний час.

Про зустріч Бойка та Медведчука з Медвєдєвим

– Їм було важливо показати рівень. Адже подібний формат зустрічі з прем'єр-міністром та перелік питань, які там обговорювалися, як правило – рівень очільників уряду та президентів. З інформаційної точки зору, Бойко та Медведчук мали намір продемонструвати, що їх розглядають на одному рівні з державними керівниками.



Юрій Бойко та Віктор Медведчук на зустрічі з Дмитром Медведєвим у Москві

– Можливо, рейтинг Бойка після цієї зустрічі зросте. Адже логіка виборів полягає не в конкуренції зі своїми принциповими політичними опонентами, а й з всіма іншими. Наприклад, Бойко конкурує з Вілкулом і з тією частиною "Опозиційного блоку", яка за ним пішла. Вілкул не може поїхати до РФ, адже він у них у санкційному списку. І це можуть використовувати.

Що Бойко та Медведчук робили у Москві?Прем'єр Росії Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Горках кандидата в президенти України Юрія Бойка та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. Там відбувалися так звані економічні переговори. Їх транслювали "112 Україна" і "NewsOne" – телеканали, пов'язанні з Медведчуком. Окрім того, російські ЗМІ повідомляють, що у зустрічі брав участь також голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.