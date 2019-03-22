Які шляхи повернення окупованих територій пропонують кандидати в президенти

Дипломатичний, воєнний або ж ніякий – саме такі шляхи повернення окупованих територій мають наші кандидати в президенти. Журналісти 24 каналу дізнавалися, хто з ким хоче домовлятися та що криється за передвиборчою програмою політиків.

"АТО не може і не буде тривати два місяці. Вона має і буде тривати години", – цю обіцянку Порошенко вимовив у ніч після президентських виборів, будучи впевненим у своїй перемозі.

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За майже 5 років війну на сході перейменували в ООС, а Порошенко вибачився за таку голосну обіцянку. Тепер у якості президента терміни вже не називає. А як кандидат планує покладатися на інструмент міжнародних санкцій та на механізми міжнародної миротворчої місії ООН. Деталі не уточнює. Як і інші.

Деякі навіть на пряме запитання продовжують уникати відповіді.

Для того щоб повернуть Крим, Донбас, треба бути сильними, відновити економіку, збільшити зарплати,

– сказав кандидат у президенти Олег Ляшко.

У передвиборчій програмі Ляшко, Зеленський та Тимошенко обіцяють залучити до переговорів підписантів Будапештського меморандуму. Того самого, який гарантував територіальну цілісність України в обмін на мирне й добровільне ядерне роззброєння.

Регіонал Бойко домовлятися хоче зі сторонами конфлікту. А Гриценко буде повертати Донбас, використовуючи дипломатичні, воєнні та економічні методи.



Якими шляхами кандидати у президенти хочуть повернути Крим

Ситуація складна, каже експерт Кирило Сазонов, адже агресор без вигоди для себе нічого не віддасть, а Будапештський меморандум називає найбезглуздішим у цій боротьбі.

Про механізми у передвиборчих програмах взагалі дуже мало йдеться. На жаль, кандидати у своїх програмах більше говорять про Крим одночасно з Донбасом. Але є програми, де взагалі не охоплюються питання Криму,

– розповіла аналітикиня "Центр UA" Марія Левонова.

Зокрема, Бойко такої позиції не має, як і Ляшко. Тимошенко декларує військово-дипломатичний шлях повернення півострова. Порошенко з Гриценко – за дипломатичне вирішення конфлікту. Останній обіцяє не йти на економічні поступки. Зеленський знову ж таки, прописує все сукупно – окуповані території, які слід повернути різними методами.



Яку позицію щодо Криму мають кандидати у президенти

Оцінити жоден із цих планів, як ми з вами, так і експерти поки не можемо. Жоден із топових кандидатів не презентує дорожньої мапи відновлення територіальної цілісності країни.