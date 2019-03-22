Какие пути возвращения оккупированных территорий предлагают кандидаты в президенты

Дипломатический, военный или никакой – именно такие пути возвращения оккупированных территорий имеют наши кандидаты в президенты. Журналисты 24 канала узнавали, кто с кем хочет договариваться и что кроется за предвыборной программой политиков.

"АТО не может и не будет продолжаться два месяца. Она может и будет продолжаться часы", – это обещание Порошенко сказал в ночь после президентских выборов, будучи уверенным в своей победе.

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За почти 5 лет войну на востоке переименовали в ООС, а Порошенко извинился за такое ​​громкое обещание. Теперь в качестве президента сроки уже не называет. А как кандидат планирует полагаться на инструмент международных санкций и на механизмы международной миротворческой миссии ООН. Детали не уточняет. Как и другие.

Некоторые даже на прямой вопрос продолжают уходить от ответа.

Для того чтобы вернут Крым, Донбасс, надо быть сильными, восстановить экономику, увеличить зарплаты,

– сказал кандидат в президенты Олег Ляшко.

В предвыборной программе Ляшко, Зеленский и Тимошенко обещают привлечь к переговорам подписантов Будапештского меморандума. Того самого, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение.

Регионал Бойко договариваться хочет со сторонами конфликта. А Гриценко будет возвращать Донбасс, используя дипломатические, военные и экономические методы.



Какими путями кандидаты в президенты хотят вернуть Крым

Ситуация сложная, говорит эксперт Кирилл Сазонов, ведь агрессор без выгоды для себя ничего не отдаст, а Будапештский меморандум называет нелепым в этой борьбе.

О механизмах в предвыборных программах вообще очень мало говорится. К сожалению, кандидаты в своих программах больше говорят о Крыме одновременно с Донбассом. Но есть программы, где вообще не охватываются вопросы Крыма,

– рассказала аналитик "Центр UA" Мария Левонова.

В частности, Бойко такой позиции не имеет, как и Ляшко. Тимошенко декларирует военно-дипломатический путь возвращения полуострова. Порошенко с Гриценко – за дипломатическое решение конфликта. Последний обещает не идти на экономические уступки. Зеленский опять же, прописывает все совокупно – оккупированные территории, которые следует вернуть различными методами.



Какую позицию относительно Крыма имеют кандидаты в президенты

Оценить ни один из этих планов, как мы с вами, так и эксперты пока не можем. Ни один из топовых кандидатов не представляет дорожной карты восстановления территориальной целостности страны.