21:42
22 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский переименовывает Крым. Украденное счастье от Тимати
      Вєсті Кремля
      16:45, сегодня
      Вести.UA: Упрямый "оппоблоковец". Кума Путина о языке
      Вєсті.UA
      21:06, сегодня
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Какие пути возвращения оккупированных территорий предлагают кандидаты в президенты

      165 Читати новину українською

      Дипломатический, военный или никакой – именно такие пути возвращения оккупированных территорий имеют наши кандидаты в президенты. Журналисты 24 канала узнавали, кто с кем хочет договариваться и что кроется за предвыборной программой политиков.

      "АТО не может и не будет продолжаться два месяца. Она может и будет продолжаться часы", – это обещание Порошенко сказал в ночь после президентских выборов, будучи уверенным в своей победе.

      Читайте также: Военным путем вернуть Крым не удастся: политолог объяснил, что делать Украине

      За почти 5 лет войну на востоке переименовали в ООС, а Порошенко извинился за такое ​​громкое обещание. Теперь в качестве президента сроки уже не называет. А как кандидат планирует полагаться на инструмент международных санкций и на механизмы международной миротворческой миссии ООН. Детали не уточняет. Как и другие.

      Некоторые даже на прямой вопрос продолжают уходить от ответа.

      Для того чтобы вернут Крым, Донбасс, надо быть сильными, восстановить экономику, увеличить зарплаты,
      – сказал кандидат в президенты Олег Ляшко.

      В предвыборной программе Ляшко, Зеленский и Тимошенко обещают привлечь к переговорам подписантов Будапештского меморандума. Того самого, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение.

      Регионал Бойко договариваться хочет со сторонами конфликта. А Гриценко будет возвращать Донбасс, используя дипломатические, военные и экономические методы.

      Якими шляхами кандидати у президенти хочуть повернути Крим
      Какими путями кандидаты в президенты хотят вернуть Крым

      Ситуация сложная, говорит эксперт Кирилл Сазонов, ведь агрессор без выгоды для себя ничего не отдаст, а Будапештский меморандум называет нелепым в этой борьбе.

      О механизмах в предвыборных программах вообще очень мало говорится. К сожалению, кандидаты в своих программах больше говорят о Крыме одновременно с Донбассом. Но есть программы, где вообще не охватываются вопросы Крыма,
      – рассказала аналитик "Центр UA" Мария Левонова.

      В частности, Бойко такой позиции не имеет, как и Ляшко. Тимошенко декларирует военно-дипломатический путь возвращения полуострова. Порошенко с Гриценко – за дипломатическое решение конфликта. Последний обещает не идти на экономические уступки. Зеленский опять же, прописывает все совокупно – оккупированные территории, которые следует вернуть различными методами.

      Яку позицію щодо Криму мають кандидати у президенти
      Какую позицию относительно Крыма имеют кандидаты в президенты

      Оценить ни один из этих планов, как мы с вами, так и эксперты пока не можем. Ни один из топовых кандидатов не представляет дорожной карты восстановления территориальной целостности страны.

      blog_ava
      Без договора: кого могут отключить от электроснабжения с 1 апреля
      сегодня
      1591
      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости политики Юрий Бойко Анатолий Гриценко Олег Ляшко Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
      сегодня , 21:05 Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
      Наталя Боднар 23
      Цирк без животных: что значит запрет использования животных в шапито
      сегодня , 20:02 Цирк без животных: что значит запрет использования животных в шапито
      Світлана Попова 83
      Где и как отдыхают кандидаты в президенты
      сегодня , 19:01 Где и как отдыхают кандидаты в президенты
      Ірина Поліщук 351
      Как стать fashion-фотографом: топ-5 важнейших правил
      сегодня , 18:30 Как стать fashion-фотографом: топ-5 важнейших правил
      Юлія Турелик 61
      Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      сегодня , 16:30 Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      Павло Казарін 1086
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Тренер Ворсклы: Мы попали в Лигу чемпионов
       20 сентября 2018 , 09:47
      Украинцы стали покупать больше китайских авто
       20 сентября 2018 , 15:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук