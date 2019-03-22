Военным путем вернуть Крым не удастся: политолог объяснил, что делать Украине

Многие эксперты считают, что Украина может вернуть себе Крым только благодаря армии. Взамен другие уверяют, что военным путем это сделать невозможно, а для этого следует привлечь международных партнеров.

Такое мнение высказал политолог Виктор Таран в прямом эфире 24 канала.

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"Мы должны понимать, что военным путем вернуть Крым не удастся. Это связано, как минимум, с тремя причинами: во-первых, Россия за последние несколько лет завела на территорию Крыма дополнительные воинские части, а также переселили с территории РФ десятки тысяч этнических русских. Совершенно очевидно, что они будут эти новые территории, которые они получили, защищать", – подчеркнул Таран.

Второй причиной политолог назвал то, что "население Крыма почти всегда ассоциировало себя именно с Россией, а не Украиной, они негативно относятся к нашему государству, поэтому не смогут принять военный путь возвращения Крыма".

Единственный путь (деоккупации Крыма – 24 канал) это давление международными партнерами, которое приведет к тому, чтобы Россия сама добровольно отказалась от этих территорий,

– заявил Таран.

Он также считает, что во времена правления Путина Украина не сможет вернуть Крым и не факт, что она сможет это сделать во времена правления другого президента.

"Это может быть лишь на тех условиях, если в РФ начнется период полураспада империи, тогда Украина сможет это сделать. Российская империя на протяжении своего существования неоднократно находилась с таких периодах полураспада. В частности, в 1917 году, в 1991 году", – добавил политолог Виктор Таран.



Пути возвращения Крыма

Как произошла аннексия Крыма Россией?

Захват полуострова начался 20 февраля 2014 года. В тот период в Украине еще продолжался Майдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в зеленой форме (зеленых человечков) без опознавательных знаков. Это было не сложно, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота РФ. Параллельно в Крыму появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



16 марта Россия провела в захваченном Крыму так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Это "волеизъявление крымчан" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь в то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.