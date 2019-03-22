Військовим шляхом повернути Крим не вдасться: політолог пояснив, що робити Україні

Багато експертів вважає, що Україна може повернути собі Крим лише завдяки армії. Натомість інші запевняють, що військовим шляхом це зробити неможливо, а для цього варто залучити міжнародних партнерів.

Таку думку висловив політолог Віктор Таран у прямому ефірі 24 каналу.

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"Ми повинні розуміти, що військовим шляхом повернути Крим не вдасться. Це пов’язано, як мінімум, з трьома причинами: по-перше, Росія за останні декілька років завела на територію Криму додаткові військові частини, а також переселила з території РФ десятки тисяч етнічних росіян. Цілком очевидно, що вони будуть ці нові території, які вони отримали, захищати", – наголосив Таран.

Другою причиною політолог назвав те, що "населення Криму майже завжди асоціювало себе саме з Росією, а не Україною, вони негативно ставляться до нашої держави, тому не зможуть сприйняти військовий шлях повернення Криму".

Єдиний шлях (деокупації Криму, – 24 канал) це тиск міжнародними партнерами, який призведе до того, щоб Росія сама добровільно відмовилася від цих територій,

– заявив Таран.

Він також вважає, що за часів правління Путіна, Україна не зможе повернути Крим і не факт, що вона зможе це зробити за часів правління іншого президента.

"Це може бути лиш на тих умовах, що якщо в РФ розпочнеться період напіврозпаду імперії, тоді Україна зможе це зробити. Російська імперія протягом свого існування неодноразово перебувала з таких періодах напіврозпаду. Зокрема, в 1917 році, 1991 році", – додав політолог Віктор Таран.



Шляхи повернення Криму

Як відбулася анексія Криму Росією?Захоплення півострова почалося 20 лютого 2014 року. В той період в Україні ще тривав Майдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у зеленій формі (зелених чоловічків) без розпізнавальних знаків. Це було не складно, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту РФ. Паралельно у Криму з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



16 березня Росія провела у захопленому Криму так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Це "волевиявлення кримчан" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.