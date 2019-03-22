Суд з'ясував, якими силами Росія захоплювала український Крим

Святошинський райсуд Києва встановив, що щонайменше 10,5 тисячі російських військових брали участь в захопленні півострова у 2014 році. Окрім того, до півострову скерували величезну кількість військової техніки.

Судді дійшли до такого висновку, розглядаючи справу екс-представника Путіна в Криму Олега Бєлавєнцева, йдеться в рішенні суду.

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Так, у період від 20 лютого до 16 березня 2014 року в Крим Росія незаконно перемістила не менше 10 500 російських військовослужбовців.

Окрім того, Москва надіслала на мінімум 10 танків, 207 БТР та БМП, 8 ракетних комплексів "Бастіон-П", 24 "Гради", 12 "Ураганів", понад 80 гармат, понад 25 артустановок "Гвоздика", 80 одиниць засобів протиповітряної оборони, 16 бомбардувальників СУ-24, 2 винищувачі СУ-27, 6 літаків-розвідників СУ 24 МР, 26 вертольотів і близько 640 вантажівок "УРАЛ" та "КАМАЗ".

Зазначимо, Святошинський районний суд Києва 18 березня заочно засудив до 13 років позбавлення волі уповноваженого представника президента Росії у так званому "Кримському федеральному окрузі" Олега Бєлавєнцева.

Зазначимо, за 5 років анексії окупанти переселили до Криму 70 тисяч росіян. Окрім того, Росія фактично перетворює анексований Крим у військову базу. Бажаного резульату окупантам досягти не вдається – все менше росіян підтримують анексію українського півострова.



Так, результати опитування фонду "Общественное мнение" довели, що ьогодні лише 39% громадян Росії вважають анексію Криму корисною. А навесні 2015 року так вважали 67% росіян. При цьому 14%опитаних заявили про виключно негативний вплив анексії Криму на економіку Росії. А 46% росіян вважають, що анексія погано вплинула на міжнародне становище їхньої держави.

Як відбулася анексія Криму Росією?Захоплення півострова почалося 20 лютого 2014 року. В той період в Україні ще тривав Майдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у зеленій формі (зелених чоловічків) без розпізнавальних знаків. Це було не складно, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту РФ. Паралельно у Криму з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



16 березня Росія провела у захопленому Криму так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Це "волевиявлення кримчан" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.