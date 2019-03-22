Суд выяснил, какими силами Россия захватывала украинский Крым

Святошинский райсуд Киева установил, что по меньшей мере 10,5 тысячи российских военных участвовали в захвате полуострова в 2014 году. Кроме того, на полуостров направили огромное количество военной техники.

Судьи пришли к такому выводу, рассматривая дело экс-представителя Путина в Крыму Олега Белавенцева, говорится в решении суда.

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Да, в период с 20 февраля до 16 марта 2014 года в Крым Россия незаконно переместила не менее 10 500 российских военнослужащих.

Кроме того, Москва направила минимум 10 танков, 207 БТР и БМП, 8 ракетных комплексов "Бастион-П", 24 "Града", 12 "Ураганов", более 80 пушек, более 25 артустановок "Гвоздика", 80 единиц средств противовоздушной обороны, 16 бомбардировщиков Су-24, 2 истребителя СУ-27, 6 самолетов-разведчиков СУ 24 МГ, 26 вертолетов и около 640 грузовиков "УРАЛ" и "КАМАЗ".

Отметим, Святошинский районный суд Киеве 18 марта заочно приговорил к 13 годам лишения свободы уполномоченного представителя президента России в так называемом "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева.

Отметим, за 5 лет аннексии оккупанты переселили в Крым 70 тысяч россиян. Кроме того, Россия фактически превращает аннексированный Крым в военную базу. Желаемого результата оккупантам достичь не удается – все меньше россиян поддерживают аннексию украинского полуострова.

Да, результаты опроса фонда "Общественное мнение" доказали, что егодня лишь 39% граждан России считают аннексию Крыма полезной. А весной 2015 года так считали 67% россиян. При этом 14% опрошенных заявили об исключительно негативном влиянии аннексии Крыма на экономику России. А 46% россиян считают, что аннексия плохо повлияла на международное положение их страны.

Как произошла аннексия Крыма Россией?Захват полуострова начался 20 февраля 2014 года. В тот период в Украине еще продолжался Майдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в зеленой форме (зеленых человечков) без опознавательных знаков. Это было не сложно, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота РФ. Параллельно в Крыму появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



16 марта Россия провела в захваченном Крыму так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Это "волеизъявление крымчан" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь в то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.