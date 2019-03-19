За 5 лет аннексии оккупанты переселили в Крым 70 тысяч россиян

Одно из стратегических направлений деятельности оккупантов – вытеснение местных жителей из ключевых должностей и их замена на выходцев из России. В целом, на аннексированном полуострове РФ пытается отправить местных жителей подальше из Крыма, заменив их своими гражданами.

Так, значительная часть бывших военнослужащих военно-морских сил Украины, которые предали присягу и перешли на службу в российскую армию, теперь проходят службу на Северном и Тихоокеанском флотах ВМФ РФ, подальше от своей маленькой родины. Об этом сообщает "Информационное сопротивление".

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Однако, наиболее яркое явление для каждого крымчанина сейчас – засилье "переселенцев" из России. За последние два года только в Севастополь переехали на постоянное место жительства около 20 тысяч граждан РФ. В Симферополе ситуация еще сложнее: там около 50 тысяч "переселенцев" из России.

Как утверждают в "Информационном сопротивлении", на этом фоне в июне – ноябре 2018 года зафиксирован значительный рост протестного потенциала среди коренного населения полуострова.

Отметим, что кроме того, Россия фактически превращает аннексированный Крым в военную базу. Так, например, недавно РФ разместила в Крыму самолеты Ту-22М3М с мощным вооружением – ракетами класса "воздух-земля".

Добавим, что 18 марта прошла 5 годовщина аннексии Крыма. На торжества по случаю оккупации полуострова приехал президент РФ Владимир Путин.

Как РФ аннексировала Крым?

В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля).



16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования.



18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.