Простого решения нет, – Климкин рассказал, как Украина вернет оккупированный Крым

Россия незаконно аннексировала Крым ровно 5 лет назад. За это время, ни Украина, ни международное сообщество не признали оккупацию полуострова и ввели жесткие санкции против Кремля. Россия не собирается уходить из Крыма, поэтому для Украины процесс возврата будет очень сложным.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что России никогда уже не удастся приживить полуостров к себе, и время здесь не поможет.

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"Даже ближайшие союзники Москвы отказались признать легитимность грабежа, ибо это бы опустило их ниже плинтуса в глазах международного сообщества. Россия все больше напоминает вора, который не знает, что ему делать с ворованным, но уже начинает понимать, что преступление неизбежно вылезет ему боком. Крым становится для Кремля слишком опасной добычей, неподъемным грузом, цена которого намного превосходит сомнительные политические дивиденды от "приращения земель", – отметил министр.

Оккупация полуострова лишает крымчан будущего и неизбежно приведет к упадку полуострова. Там уже наблюдается экономическая, общественная и экологическая деградация.

Вместе с тем, не надо самих себя вводить в заблуждение: простого решения в случае с Крымом нет. Скорее всего процесс, что приведет к его возвращению Украине, будет очень сложным. Однако это не значит, что мы можем сидеть и ждать сложа руки. Как раз наоборот, должны работать и работать,

– подчеркнул Климкин.

Освобождение и возвращение Крыма является приоритетом Украины, но этого мало. Эта идея должна охватить все украинское общество и стать частью национального сознания.

"Кому не болит Крым – тот не достоин называться украинцем... Должны быть готовы вложить в дело освобождения Крыма огромные усилия и ресурсы – духовные и материальные, личные и государственные. Свобода без борьбы не дается. Без усилий каждого также", – добавил глава МИД.

Кроме того, нужно обеспечить беженцев всем необходимым, чтобы люди на оккупированных территориях знали, что их не отреклись и ждут.

Как РФ аннексировала Крым?

В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля). 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования. 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.