Простого рішення нема, – Клімкін розповів, як Україна повертатиме окупований Крим

Росія незаконно анексувала Крим рівно 5 років тому. За цей час, ні Україна, ні міжнародна спільнота не визнали окупацію півострова та ввели жорсткі санкції проти Кремля. Росія не збирається йти з Криму, тому для України процес повернення буде дуже складним.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росії ніколи вже не вдасться приживити півострів до себе, і час тут не допоможе.

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"Навіть найближчі союзники Москви відмовилися визнати легітимність грабежу, бо це б опустило їх нижче плінтуса в очах міжнародної спільноти. Росія дедалі більше нагадує злодія, який не знає, що йому робити з краденим, але вже починає розуміти, що злочин неминуче вилізе йому боком. Крим стає для Кремля занадто небезпечною здобиччю, непідйомним тягарем, ціна якого набагато перевершує сумнівні політичні дивіденди від "прирощення земель", – зауважив міністр.

Окупація півострову позбавляє кримчан майбутнього та неминуче призведе до занепаду півострова. Там уже спостерігається економічна, суспільна та екологічна деградація.

Разом із тим не треба самих себе вводити в оману: простого рішення у випадку з Кримом нема. Скоріш за все процес, що призведе до його повернення Україні, буде дуже складним. Однак це не означає, що ми можемо сидіти й чекати склавши руки. Якраз навпаки, мусимо працювати й працювати,

– наголосив Клімкін.

Звільнення й повернення Криму є пріоритетом України, але цього замало. Ця ідея має охопити все українське суспільство та стати частиною національної свідомості.

"Кому не болить Крим – той не гідний називатися українцем... Маємо бути готові вкласти у справу звільнення Криму величезні зусилля й ресурси – духовні і матеріальні, особисті й державні. Свобода без боротьби не дається. Без зусиль кожного також", – додав глава МЗС.

Окрім того, потрібно забезпечити біженців усім необхідним, аби люди на окупованих територіях знали, що їх не зреклися і чекають.

Як РФ анексувала Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого). 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування. 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.