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      З глузду з'їхав чи шо: Путін в окупованому Криму заговорив українською – відео

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      Путін в окупованому Криму заговорив українською
      Путін в окупованому Криму заговорив українською / Getty Images

      Президент Росії Володимир Путін під час візиту до окупованого РФ Криму відзначився грубими заявами щодо української влади та заявив, що російський і український народи нібито ніколи не сварилися. Під час такої промови глава Кремля вирішив продемонструвати і знання української мови.

      Путін заявив, що українці нібито не відчувають якогось обмеження у Росії. Зауважимо, що на території РФ немає жодної української школи, а у в'язницях перебуває більше сотні українських політв'язнів.

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      За його словами, українці – третя етнічна група в Росії, адже їх там 3 мільйони. Проте, ці дані російського президента навряд чи точні, адже згідно з останнім переписом, у РФ проживає майже вдвічі менше українців – 1,8 мільйона.

      "Упевнений на 100 відсотків, українці не відчувають в Росії якихось обмеженнь, ні в чому, абсолютно. І в тому числі, і в Криму. Російський і український народи ніколи не сварилися. І зараз вони, на моє глибоке переконання, у сварці не перебувають", – стверджує він.

      Президент країни-агресора також пожалівся кримчанам на непорозуміння у відносинах з чинною українською владою.

      У нас нерозуміння лише із сьогоднішнім керівництвом України, з яким навряд чи можна зварити кашу й домогтися якогось позитивного результату в розвитку наших відносин. Те, що вони творять, іноді просто викликає острах і здивування. Так і хочеться запитати українською – "З глузду з’їхав чи шо?"
      – заявив Путін.

      Тому він додав, що лише після того, як "здоровий глузд переможе, ми на рівні керівництва теж будемо вибудовувати відносини". Окрім того, глава Кремля переконаний, що час усе лікує, а глибоке коріння спільної історії, культури, віри "візьмуть гору над піною сьогодення". 

      Путін у Криму заговорив українською: відео

      У Криму він також зробив зухвалу заяву про війну на Донбасі. Незважаючи на постійні обстріли російських окупаційних військ на Сході України і погіршення ситуації на півострові, глава Кремля сказав, що готовий до миру і розраховує в цьому питанні на ОБСЄ.

      Поки Путін у Криму демонстрував знання українскьої мови, навколо його куми Оксани Марченко розгорівся справжній скандал. Дружина Віктора Медведчука різко прокоментувала законопроект про мову в Україні, який нібито має відрізати українців від світу і перетворити в "німе" плем'я 3 сорту. За її словами, російська - мова науки, тому без неї україномовні люди у майбутньому можуть бути лише прибиральниками, доглядальницями, збирачами полуниці і просто жебраками.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Новини політики Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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