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      "Навіть вс*атися від щастя не дозволили": реакція соцмереж на візит Путіна до Криму

      493 Читать новость на русском
      Путін і зачинений туалет
      Путін і зачинений туалет / Колаж 24 каналу

      Президент Росії Володимир Путін приїхав до анексованого Криму 18 березня. З нагоди такої "важливої" події російські силовики буквально вичистили дороги від автомобілів і людей, закрили магазини і навіть громадські туалети. Користувачі соціальних мереж відреагували хвилею саркастичних коментарів.

      Блогер RoksolanaToday&Крим у своєму Twitter порівняла Сімферополь з "колонією суворого режиму". Адже заради безпеки Путіна чимало вулиць перекрили не лише для автомобілів, а навіть для пішоходів. "Перекрили заради НІКОГО, колонія суворого режиму "ІТК Сімферополь". Бояться почути реальні настрої кримчан", – написала вона.

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      Зате бронеавтомобілі російської гвардії їздили усюди. І навіть стояли – у дворах, підворітнях, щоб не надто кидатися у вічі. Кидалися у вічі, щоправда, металеві паркани прямо посеред доріг. А також зачинені магазини і громадські туалети. 

      Режим
      "Колонія суворого режиму" – Крим, окупований Росією

      Користувачі соціальних мереж не забарилися з яскравими коментарями:

      – "Диверсії, знаєте, бувають різні",
      – "Вата від щастя навіть обіс*атися не зможе",
      – "Очищають від людей – дикуни до*бані",
      – "Не місто, а стійло для овець",
      – "Воно летить в колонію?"

      Найцікавіші коментарі про візит Путіна до Криму: дивіться фото

       

       

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      Теги: Анексія Криму Новини України Новини Криму Курйозні новини Меми Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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