"Навіть вс*атися від щастя не дозволили": реакція соцмереж на візит Путіна до Криму

Президент Росії Володимир Путін приїхав до анексованого Криму 18 березня. З нагоди такої "важливої" події російські силовики буквально вичистили дороги від автомобілів і людей, закрили магазини і навіть громадські туалети. Користувачі соціальних мереж відреагували хвилею саркастичних коментарів.

Блогер RoksolanaToday&Крим у своєму Twitter порівняла Сімферополь з "колонією суворого режиму". Адже заради безпеки Путіна чимало вулиць перекрили не лише для автомобілів, а навіть для пішоходів. "Перекрили заради НІКОГО, колонія суворого режиму "ІТК Сімферополь". Бояться почути реальні настрої кримчан", – написала вона.

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Зате бронеавтомобілі російської гвардії їздили усюди. І навіть стояли – у дворах, підворітнях, щоб не надто кидатися у вічі. Кидалися у вічі, щоправда, металеві паркани прямо посеред доріг. А також зачинені магазини і громадські туалети.



"Колонія суворого режиму" – Крим, окупований Росією

Користувачі соціальних мереж не забарилися з яскравими коментарями:

– "Диверсії, знаєте, бувають різні",

– "Вата від щастя навіть обіс*атися не зможе",

– "Очищають від людей – дикуни до*бані",

– "Не місто, а стійло для овець",

– "Воно летить в колонію?"

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Симферополь

Город перекрыт не только для авто,и для пешеходов

Город на пабликах изрыгает просто счастье родной гавани

Перекрыли ради НИКОГО,Колония строгого режима «ИТК Симферополь»,боиться услышать РЕАЛЬНЫЕ настроения крымчан,больше ада-и т.п.

Севастопольскую от Ц.Рынка закрыли pic.twitter.com/ZngxDfLDLB — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 марта 2019 г.