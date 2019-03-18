"Навіть вс*атися від щастя не дозволили": реакція соцмереж на візит Путіна до Криму
Президент Росії Володимир Путін приїхав до анексованого Криму 18 березня. З нагоди такої "важливої" події російські силовики буквально вичистили дороги від автомобілів і людей, закрили магазини і навіть громадські туалети. Користувачі соціальних мереж відреагували хвилею саркастичних коментарів.
Блогер RoksolanaToday&Крим у своєму Twitter порівняла Сімферополь з "колонією суворого режиму". Адже заради безпеки Путіна чимало вулиць перекрили не лише для автомобілів, а навіть для пішоходів. "Перекрили заради НІКОГО, колонія суворого режиму "ІТК Сімферополь". Бояться почути реальні настрої кримчан", – написала вона.
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Зате бронеавтомобілі російської гвардії їздили усюди. І навіть стояли – у дворах, підворітнях, щоб не надто кидатися у вічі. Кидалися у вічі, щоправда, металеві паркани прямо посеред доріг. А також зачинені магазини і громадські туалети.
"Колонія суворого режиму" – Крим, окупований Росією
Користувачі соціальних мереж не забарилися з яскравими коментарями:
– "Диверсії, знаєте, бувають різні",
– "Вата від щастя навіть обіс*атися не зможе",
– "Очищають від людей – дикуни до*бані",
– "Не місто, а стійло для овець",
– "Воно летить в колонію?"
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