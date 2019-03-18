Головний слідчий Росії з допомогою лупи намагався "знайти Путіна" на екрані ноутбука
Керівник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін провів особистий прийом громадян Москви. Під час прийому генерал вирішив щось пошукати на екрані ноутбука – за допомогою лупи. У мережі почали активно обговорювати, що там Бастрикін насправді міг шукати.
На відео, опублікованому "Слідчим комітетом Російської Федерації" в Youtube, видно, як Бастрикін за допомогою лупи розглядає щось на ноутбуці. Мабуть, у такий спосіб він проводив слідство у якійсь важливій справі.
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Користувачі соціальних мереж також взялися проводити слідство: що ж таке міг шукати з лупою головний російський слідчий на екрані ноутбука? Варіантів багато:
– вчорашній день,
– світле майбутнє,
– російську пенсію,
– здоровий глузд у діях Кремля,
– Володимира Путіна,
– екстремізм у коментарях в соцмережах,
– права людини в Росії,
– гараж, недорого,
– таємницю перевалу Дятлова,
– а, може, просто биті пікселі?
Пишіть ваші варіанти у коментарях – можливо, саме вам вдасться розкрити цю "таємницю слідства".
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