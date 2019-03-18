Головний слідчий Росії з допомогою лупи намагався "знайти Путіна" на екрані ноутбука

Керівник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін провів особистий прийом громадян Москви. Під час прийому генерал вирішив щось пошукати на екрані ноутбука – за допомогою лупи. У мережі почали активно обговорювати, що там Бастрикін насправді міг шукати.

На відео, опублікованому "Слідчим комітетом Російської Федерації" в Youtube, видно, як Бастрикін за допомогою лупи розглядає щось на ноутбуці. Мабуть, у такий спосіб він проводив слідство у якійсь важливій справі.

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Користувачі соціальних мереж також взялися проводити слідство: що ж таке міг шукати з лупою головний російський слідчий на екрані ноутбука? Варіантів багато:

– вчорашній день,

– світле майбутнє,

– російську пенсію,

– здоровий глузд у діях Кремля,

– Володимира Путіна,

– екстремізм у коментарях в соцмережах,

– права людини в Росії,

– гараж, недорого,

– таємницю перевалу Дятлова,

– а, може, просто биті пікселі?

Пишіть ваші варіанти у коментарях – можливо, саме вам вдасться розкрити цю "таємницю слідства".

А вот вы все смеетесь, а может Бастрыкин просто таракана по экрану ноутбука гонял… pic.twitter.com/ebSedoywMk — Maxim Mironov (@mironov_fm) 18 марта 2019 г.

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