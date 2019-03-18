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      Головний слідчий Росії з допомогою лупи намагався "знайти Путіна" на екрані ноутбука

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      "Назад в майбутнє" від Бастрикіна
      "Назад в майбутнє" від Бастрикіна / Screenshot

      Керівник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін провів особистий прийом громадян Москви. Під час прийому генерал вирішив щось пошукати на екрані ноутбука – за допомогою лупи. У мережі почали активно обговорювати, що там Бастрикін насправді міг шукати.

      На відео, опублікованому "Слідчим комітетом Російської Федерації" в Youtube, видно, як Бастрикін за допомогою лупи розглядає щось на ноутбуці. Мабуть, у такий спосіб він проводив слідство у якійсь важливій справі.

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      Користувачі соціальних мереж також взялися проводити слідство: що ж таке міг шукати з лупою головний російський слідчий на екрані ноутбука? Варіантів багато:

      – вчорашній день,
      – світле майбутнє,
      – російську пенсію,
      – здоровий глузд у діях Кремля,
      – Володимира Путіна,

      Бастрикін і Путін

      – екстремізм у коментарях в соцмережах,
      – права людини в Росії,
      – гараж, недорого,
      – таємницю перевалу Дятлова,
      – а, може, просто биті пікселі?

      Пишіть ваші варіанти у коментарях – можливо, саме вам вдасться розкрити цю "таємницю слідства".

      Як відреагував твіттер на новину про "лупу Бастрикіна": фото

       

       

      Як Бакстрикін став "Шерлокхолмсом": дивіться фото

       

       

      Дивіться відео з відповідними кадрами, починаючи з 2 хвилини 28 секунд:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Курйозні новини Меми
      Джерело: 24 канал
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