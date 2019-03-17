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      У Росії студентам запропонували піти на молебень, щоб закрити "прогули"

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      Студентам в Єкатеринбурзі пропонували взяти участь у молебні в обмін на закриття пропусків
      Студентам в Єкатеринбурзі пропонували взяти участь у молебні в обмін на закриття пропусків / Новая газета

      У російському Єкатеринбурзі студентам Уральського державного гірничого університету запропонували відвідати молебень на підтримку будівництва храму Святої Катерини в обмін на закриття пропусків із фізкультури.

      Така пропозиція надійшла від заступника голови студентської профспілки Наріне Медянніковой. Вона сказала, що студентам слід лише прийти і постояти на молебні. Про це двоє студентів розповіли "Новой газете".

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      За відвідання молебню студентам мали закрити пропуски в університеті. У підсумку на молебень прийшли близько 20 студентів.

      Молебень за будівництво храму пройшов в Єкатеринбурзі 17 березня і зібрав близько двох тисяч осіб. Він став відповіддю на ряд акцій противників зведення храму.

      Окрім зігнаних бюджетників, серед учасників молебню були помічені шоумени і учасники проекту "Камеді клаб" Михайло Галустян і Дмитро Грачов.

      Храм святої Катерини у російському Єкатеринбурзі хочуть побудувати на місці скверу на Жовтневій площі, що в самому центрі міста. Люди, які виступають проти будівництва стверджують, що дерева в такому промисловому місті, як Єкатеринбург, важливіші релігійних об'єктів.

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      Теги: Новини політики Курйозні новини Релігія Новини Росії Студенти
      Джерело: 24 Канал
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