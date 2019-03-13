Росіянам жбурляли млинці з балкона музею на Масляну: курйозне відео

У Росії вже стало традицією жбурляти їжу під час різних святкувань. Так, у Нижньому Новгороді під час святкування Масляної організатори запропонували учасникам ловити млинці, які кидали з балкона в музеї-заповіднику "Щелоковський хутір".

Цю подію організатори назвали "обрядом розкидання млинців", повідомляють очевидці в соціальних мережах.

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Працівник музею розповів журналістам, що обряд розкидання млинців нібито дуже поширений та архаїчний. Це можна порівняти з закиданням обрядової випічки на Благовіщення і взагалі весняними святами, додав працівник "Щелоковського хутора".

Дивіться відео, як у Росії жбурляють млинці з балкона на Масляну:

Це далеко не перший випадок, коли в Росії під час свята людям жбурляють або ж нетрадиційно подають їжу. Так, у 2015 році в російському Ставрополі людей годували млинцями з лопат.

Схоже дійство відбулося того ж року в Набережних Челнах. Там один з ресторанів міста приготував рекордний яблучний пиріг вагою понад 2 тонни. А от нагодували росіян знову з лопати.

У 2016 на Красній площі Москви приготували рекордні 20 тонн 100 кілограмів грецького салату, який безкоштовно роздали гостям свята. Скуштувати салат прийшли кілька сотень людей, які влаштували тисняву та згрібали салат у ємкості буквально руками. Це зафіксували на відео.

Дивіться відео, як у Москві люди борються за безкоштовний салат: