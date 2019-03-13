09:52
13 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росію тримають за парканом. Чеченський Волдеморт
      Вєсті Кремля
      20:54, 12 березня
      Вєсті.UA: Куди поспішав Порошенко. За що Чорновол отримала орден
      Вєсті.UA
      19:48, 12 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Росіянам жбурляли млинці з балкона музею на Масляну: курйозне відео

      219 Читать новость на русском
      У Росії жбурляли млинці з балкона музею на Масляну
      У Росії жбурляли млинці з балкона музею на Масляну / Ілюстративне фото

      У Росії вже стало традицією жбурляти їжу під час різних святкувань. Так, у Нижньому Новгороді під час святкування Масляної організатори запропонували учасникам ловити млинці, які кидали з балкона в музеї-заповіднику "Щелоковський хутір".

      Цю подію організатори назвали "обрядом розкидання млинців", повідомляють очевидці в соціальних мережах.

      Читайте також: Піца з лопати і "картопля" на голову: росіяни влаштували штовханину за безкоштовну їжу, є фото

      Працівник музею розповів журналістам, що обряд розкидання млинців нібито дуже поширений та архаїчний. Це можна порівняти з закиданням обрядової випічки на Благовіщення і взагалі весняними святами, додав працівник "Щелоковського хутора".

      Дивіться відео, як у Росії жбурляють млинці з балкона на Масляну:

      Це далеко не перший випадок, коли в Росії під час свята людям жбурляють або ж нетрадиційно подають їжу. Так, у 2015 році в російському Ставрополі людей годували млинцями з лопат.

      Схоже дійство відбулося того ж року в Набережних Челнах. Там один з ресторанів міста приготував рекордний яблучний пиріг вагою понад 2 тонни. А от нагодували росіян знову з лопати.

      У 2016 на Красній площі Москви приготували рекордні 20 тонн 100 кілограмів грецького салату, який безкоштовно роздали гостям свята. Скуштувати салат прийшли кілька сотень людей, які влаштували тисняву та згрібали салат у ємкості буквально руками. Це зафіксували на відео.

      Дивіться відео, як у Москві люди борються за безкоштовний салат:

       

      blog_ava
      Підвищенню явки на виборчі дільниці сприятиме один важливий фактор, – соціолог
      сьогодні
      1704
      Теги: Новини Росії Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Церква йде у школу: чи читатимуть діти "Отче наш"?
      сьогодні , 08:40 Церква йде у школу: чи читатимуть діти "Отче наш"?
      Наталія Лебідь 476
      У спорті з трьох років, а з чотирьох бігаю кроси, – чемпіонка Європи лучниця Жанна Наумова
      сьогодні , 08:05 У спорті з трьох років, а з чотирьох бігаю кроси, – чемпіонка Європи лучниця Жанна Наумова
      Станіслав Безушко 168
      Які мобільні додатки найпопулярніші серед українців: цікавий рейтинг
      сьогодні , 09:04 Які мобільні додатки найпопулярніші серед українців: цікавий рейтинг
      438
      Улюбленець Путіна Газманов провалився під сцену, виступаючи в окупованому Донецьку: відео
      сьогодні , 08:59 Улюбленець Путіна Газманов провалився під сцену, виступаючи в окупованому Донецьку: відео
      3325
      Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется
      12 березня , 22:00 Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется
      Ольга Черненко 656
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук