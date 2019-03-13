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      Россиянам бросали блины с балкона музея на Масленицу: курьезное видео

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      В России бросали блины с балкона музея на Масленицу
      В России бросали блины с балкона музея на Масленицу / Иллюстративное фото

      В России уже стало традицией бросать еду во время различных торжеств. Так, в Нижнем Новгороде во время празднования Масленицы организаторы предложили участникам ловить блины, которые бросали с балкона в музее-заповеднике "Щелоковский хутор".

      Это событие организаторы назвали "обрядом разбрасывания блинов", сообщают очевидцы в социальных сетях.

      Читайте также: Пицца с лопаты и "картошка" на голову: россияне устроили потасовку за бесплатную еду, есть фото

      Работник музея рассказал журналистам, что обряд разбрасывания блинов якобы очень распространен и архаичный. Это можно сравнить с забрасыванием обрядовой выпечки на Благовещение и вообще весенними праздниками, добавил сотрудник "Щелоковского хутора".

      Смотрите видео, как в России бросают блины с балкона на Масленицу:

      Это далеко не первый случай, когда в России во время праздника людям бросают или нетрадиционно подают еду. Так, в 2015 году в российском Ставрополе людей кормили блинами с лопат.

      Похожее действо состоялось в том же году в Набережных Челнах. Там один из ресторанов города приготовил рекордный яблочный пирог весом более 2 тонн. А вот накормили россиян снова с лопаты.

      В 2016 году на Красной площади Москвы приготовили рекордные 20 тонн 100 килограммов греческого салата, который бесплатно раздали гостям праздника. Попробовать салат пришли несколько сотен человек, которые устроили давку и сгребали салат в емкости буквально руками. Это зафиксировали на видео.

      Смотрите видео, как в Москве люди борются за бесплатный салат:

       

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      Теги: Курьезные новости Новости России
      Источник: 24 канал
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