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      В России студентам предложили пойти на молебен, чтобы закрыть "прогулы"

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      Студентам в Екатеринбурге предлагали принять участие в молебне в обмен на закрытие пропусков
      Студентам в Екатеринбурге предлагали принять участие в молебне в обмен на закрытие пропусков / Новая газета

      В российском Екатеринбурге студентам Уральского государственного горного университета предложили посетить молебен в поддержку строительства храма Святой Екатерины в обмен на закрытие пропусков по физкультуре.

      Такое предложение поступило от заместителя председателя студенческого профсоюза Наринэ Медянниковой. Она сказала, что студентам следует только прийти и постоять на молебне. Об этом двое студентов рассказали "Новой газете".

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      За посещение молебна студентам должны были закрыть пробелы в университете. В итоге на молебен пришли около 20 студентов.

      Молебен за строительство храма прошел в Екатеринбурге 17 марта и собрал около двух тысяч человек. Он стал ответом на ряд акций противников возведения храма.

      Кроме согнанных бюджетников, среди участников молебна были замечены шоумены и участники проекта "Камеди клаб" Михаил Галустян и Дмитрий Грачев.

      Храм святой Екатерины в российском Екатеринбурге хотят построить на месте сквера на Октябрьской площади, в самом центре города. Люди, которые выступают против строительства утверждают, что деревья в таком промышленном городе, как Екатеринбург, важнее религиозных объектов.

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      Теги: Новости политики Курьезные новости Религия Новости России Студенты
      Источник: 24 Канал
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