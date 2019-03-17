В России студентам предложили пойти на молебен, чтобы закрыть "прогулы"

В российском Екатеринбурге студентам Уральского государственного горного университета предложили посетить молебен в поддержку строительства храма Святой Екатерины в обмен на закрытие пропусков по физкультуре.

Такое предложение поступило от заместителя председателя студенческого профсоюза Наринэ Медянниковой. Она сказала, что студентам следует только прийти и постоять на молебне. Об этом двое студентов рассказали "Новой газете".

Читайте также: Россиянам бросали блины с балкона музея на Масленицу: курьезное видео

За посещение молебна студентам должны были закрыть пробелы в университете. В итоге на молебен пришли около 20 студентов.

Молебен за строительство храма прошел в Екатеринбурге 17 марта и собрал около двух тысяч человек. Он стал ответом на ряд акций противников возведения храма.

Кроме согнанных бюджетников, среди участников молебна были замечены шоумены и участники проекта "Камеди клаб" Михаил Галустян и Дмитрий Грачев.

Храм святой Екатерины в российском Екатеринбурге хотят построить на месте сквера на Октябрьской площади, в самом центре города. Люди, которые выступают против строительства утверждают, что деревья в таком промышленном городе, как Екатеринбург, важнее религиозных объектов.