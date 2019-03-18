Главный следователь России с помощью лупы пытался "найти Путина" на экране ноутбука
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием граждан Москвы. Во время приема генерал решил что-то поискать на экране ноутбука – с помощью лупы. В сети начали активно обсуждать, что там Бастрыкин на самом деле мог искать.
На видео, опубликованном "Следственным комитетом Российской Федерации" в Youtube, видно, как Бастрыкин с помощью лупы рассматривает что-то на ноутбуке. Видимо, таким образом он проводил следствие по какому-то важному делу.
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Пользователи социальных сетей начали проводить следствие: что же такое мог искать с лупой главный российский следователь на экране ноутбука? Вариантов много:
– вчерашний день,
– светлое будущее,
– российскую пенсию,
– здравый смысл в действиях Кремля,
– Владимира Путина,
– экстремизм в комментариях в соцсетях,
– права человека в России,
– гараж, недорого,
– тайну перевала Дятлова,
– а, может, просто битые пиксели?
Пишите ваши варианты в комментариях – возможно, вам удастся раскрыть эту "тайну следствия".
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Смотрите видео с соответствующими кадрами, начиная с 2 минуты 28 секунд: