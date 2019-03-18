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      Главный следователь России с помощью лупы пытался "найти Путина" на экране ноутбука

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      "Назад в будущее" от Бастрыкина
      "Назад в будущее" от Бастрыкина / Screenshot

      Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием граждан Москвы. Во время приема генерал решил что-то поискать на экране ноутбука – с помощью лупы. В сети начали активно обсуждать, что там Бастрыкин на самом деле мог искать.

      На видео, опубликованном "Следственным комитетом Российской Федерации" в Youtube, видно, как Бастрыкин с помощью лупы рассматривает что-то на ноутбуке. Видимо, таким образом он проводил следствие по какому-то важному делу.

      Читайте также: В России студентам предложили пойти на молебен, чтобы закрыть "прогулы"

      Пользователи социальных сетей начали проводить следствие: что же такое мог искать с лупой главный российский следователь на экране ноутбука? Вариантов много:

      – вчерашний день,
      – светлое будущее,
      – российскую пенсию,
      – здравый смысл в действиях Кремля,
      – Владимира Путина,

      Бастрикін і Путін

      – экстремизм в комментариях в соцсетях,
      – права человека в России,
      – гараж, недорого,
      – тайну перевала Дятлова,
      – а, может, просто битые пиксели?

      Пишите ваши варианты в комментариях – возможно, вам удастся раскрыть эту "тайну следствия".

      Как твиттер отреагировал на новость о "лупе Бастрыкина": фото

       

       

      Как Бакстрикін стал "Шерлокхолмсом": смотрите фото

       

       

      Смотрите видео с соответствующими кадрами, начиная с 2 минуты 28 секунд:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости России Владимир Путин Курьезные новости Мемы
      Источник: 24 канал
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