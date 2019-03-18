Главный следователь России с помощью лупы пытался "найти Путина" на экране ноутбука

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием граждан Москвы. Во время приема генерал решил что-то поискать на экране ноутбука – с помощью лупы. В сети начали активно обсуждать, что там Бастрыкин на самом деле мог искать.

На видео, опубликованном "Следственным комитетом Российской Федерации" в Youtube, видно, как Бастрыкин с помощью лупы рассматривает что-то на ноутбуке. Видимо, таким образом он проводил следствие по какому-то важному делу.

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Пользователи социальных сетей начали проводить следствие: что же такое мог искать с лупой главный российский следователь на экране ноутбука? Вариантов много:

– вчерашний день,

– светлое будущее,

– российскую пенсию,

– здравый смысл в действиях Кремля,

– Владимира Путина,

– экстремизм в комментариях в соцсетях,

– права человека в России,

– гараж, недорого,

– тайну перевала Дятлова,

– а, может, просто битые пиксели?

Пишите ваши варианты в комментариях – возможно, вам удастся раскрыть эту "тайну следствия".

А вот вы все смеетесь, а может Бастрыкин просто таракана по экрану ноутбука гонял… pic.twitter.com/ebSedoywMk — Maxim Mironov (@mironov_fm) 18 марта 2019 г.

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Смотрите видео с соответствующими кадрами, начиная с 2 минуты 28 секунд: