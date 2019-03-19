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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      За 5 років анексії окупанти переселили до Криму 70 тисяч росіян

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      У Криму зараз проживають 70 тисяч росіян, – Інформаційний спротив
      У Криму зараз проживають 70 тисяч росіян, – Інформаційний спротив / фото з відкритих джерел

      Один із стратегічних напрямів діяльності окупантів – витіснення місцевих жителів із ключових посад та їх заміна на вихідців із Росії. Загалом, на анексованому півострові РФ намагається відправити місцевих жителів подалі з Криму, замінивши їх своїми громадянами.

      Так, значна частина колишніх військовослужбовців військово-морських сил України, які зрадили присягу та перейшли на службу у російську армію, тепер проходять службу на Північному і Тихоокеанському флотах ВМФ РФ, подалі від своєї маленької батьківщини. Про це повідомляє "Інформаційний спротив".

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      Проте, найбільш яскраве явище для кожного кримчанина зараз – засилля "переселенців" із Росії. За останні два роки лише у Севастополь переїхали на постійне місце проживання близько 20 тисяч громадян РФ. У Сімферополі ситуація ще складніша: там близько 50 тисяч "переселенців" із Росії.

      Як стверджують в "Інформаційному спротиві", на цьому фоні в червні – листопаді 2018 року зафіксовано значне зростання протестного потенціалу серед корінного населення півострова.

      Зазначимо, що окрім того, Росія фактично перетворює анексований Крим у військову базу. Так, приміром, нещодавно РФ розмістила в Криму літаки Ту-22М3М з потужним озброєнням – ракетами класу "повітря-земля".

      Додамо, що 18 березня минула 5 річниця анексії Криму. На урочистості з нагоди окупації півострова приїхав президент РФ Володимир Путін.

      Як РФ анексувала Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого).

      16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування.

      18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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