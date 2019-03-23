Павлу Грибу нужна срочная операция, иначе будет смерть, – отец политзаключенного

Пленнику Кремля Павлу Грибу, которого в России 22 марта приговорили к 6 годам тюрьмы, необходимо срочное хирургическое вмешательство – операция в специализированной клинике, иначе он умрет.

Об этом сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб в интервью: "Неизлечимо больной, он умрет за решеткой, – отец осужденного пленника Кремля Павла Гриба".

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"У него синдром портальной гипертензии – смертельно-опасная и неизлечимая болезнь с детства. Медикаментозное лечение не подходит. Он принимал только поддерживающие лекарства. Сейчас состояние Павла действительно критическое. Мы имеем результаты анализов, сделанные российскими медиками. Павлу необходимо срочное хирургическое вмешательство – операция в специализированной клинике, иначе будет смерть", – сказал Игорь Гриб.

Он пояснил, что эта операция не излечила бы Павла, но дала бы возможность жить парню дальше при условии медикаментозного поддержания, строгой диеты и нормальных условий жизни, а не за решеткой в тюрьме.

По словам отца пленника Кремля, Россия знает обо всей опасности болезни его сына. Однако по сей день от России нет никакой реакции. Он также добавил, что Павлу, объявившему голодовку в знак протеста против зверского приговора, смертельно опасно отказываться от еды.

Его врач Василий Притула умолял, что надо донести до Павла, чтобы тот ни в коем случае не голодал! Потому что если не будет есть, смерть наступит гораздо быстрее, чем если бы он и дальше оставался за решеткой. Однако он и так, если будет за решеткой, умрет там, потому что ему не оказывается адекватная специализированная медицинская помощь,

– отметил отец политзаключенного.

Напоследок, мать Гриба будет просить его прекратить убийственную голодовку, если ФСБ разрешит свидание с сыном.

Что известно о Павле Грибе и в чем его обвинили в России? Павел Гриб – украинский политзаключенный, которого российские спецслужбы взяли в плен в Беларуси в августе 2017 года. Это произошло, когда Гриб приехал в Гомель на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой. С девушкой он познакомился в соцсетях и считал своей подругой. Тогда украинца похитили и перевезли в Краснодарский край России, где и посадили.



В России Гриба обвинили в подстрекательстве Ершовой к теракту на школьной линейке в Сочи. 22 марта 2019 года российский суд дал Грибу 6 лет тюрьмы. Сразу после последнего слова судьи Павел объявил голодовку, так как не признает обвинения и называет дело политическим.

Что известно о болезни Павла Гриба? Портальная гипертензия – синдром повышенного давления в системе воротной вены (по которой кровь от желудка, селезенки, кишечника и поджелудочной железы проходит в печень). Болезнь вызывает нарушение кровотока в портальных сосудах, печеночных венах и нижней полой вене. Из-за портальной гипертензии очень увеличивается селезенка, появляется варикозное расширение вен пищевода и желудка, вода в брюшной полости, и не может полноценно работать печень.