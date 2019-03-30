В РФ заявили, что Гриб прекратил голодовку: реакция отца политзаключенного

Отец украинского политзаключенного Павла Гриба не может подтвердить информацию, что его сын прекратил голодовку.

В эфире Эспрессо.TV отец пленного Игорь Гриб сказал, что последний раз мать посещала Павла в понедельник, 25 марта. Тогда женщина передала ему только две бутылки воды.

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По его словам, с понедельника ни они, ни консулы не имеют связи с сыном.

Ни подтвердить, ни опровергнуть ту информацию, которая распространена в российских СМИ, я не могу,

– рассказал Игорь Гриб.

Отец политзаключенного добавил, что обратился в Министерство иностранных дел, чтобы они направили украинских консулов ​​посетить Павла.

Что известно о заключении Павла Гриба?

В августе 2017 года украинец Павел Гриб поехал в Белоруссию на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой. Они познакомились в соцсети "ВКонтакте". Однако, в городе Гомеле парень исчез.



Через две недели стало известно, что Гриба незаконно похитили и вывезли в Россию. Там его обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи.



22 марта 2019 года украинский политзаключенный получил от суда России 6 лет тюрьмы. С этого времени Павел объявил голодовку, ведь не признает обвинений и называет дело политическим.



30 марта в российских СМИ появилось сообщение, что украинец прекратил голодовку. По их информации, Гриб принял такое решение после того, как руководство СИЗО №4 провело с ним разъяснительную беседу о возможном ухудшении здоровья.

Что известно о болезни политзаключенного?

Портальная гипертензия – синдром повышенного давления в системе воротной вены (по которой кровь от желудка, селезенки, кишечника и поджелудочной железы проходит в печень). Болезнь вызывает нарушение кровотока в портальных сосудах, печеночных венах и нижней полой вены. Через портальную гипертензию сильно увеличивается селезенка, появляется варикозное расширение вен пищевода и желудка, вода в брюшной полости, и не может полноценно работать печень.

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