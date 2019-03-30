21:13
30 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, сегодня
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      В РФ заявили, что Гриб прекратил голодовку: реакция отца политзаключенного

      98 Читати новину українською
      Павел Гриб прекратил голодовку
      Павел Гриб прекратил голодовку / Фото из открытых источников

      Отец украинского политзаключенного Павла Гриба не может подтвердить информацию, что его сын прекратил голодовку.

      В эфире Эспрессо.TV отец пленного Игорь Гриб сказал, что последний раз мать посещала Павла в понедельник, 25 марта. Тогда женщина передала ему только две бутылки воды.

      Читайте также: Павлу Грибу нужна срочная операция, иначе будет смерть, – отец политзаключенного

      По его словам, с понедельника ни они, ни консулы не имеют связи с сыном.

      Ни подтвердить, ни опровергнуть ту информацию, которая распространена в российских СМИ, я не могу,
      – рассказал Игорь Гриб.

      Отец политзаключенного добавил, что обратился в Министерство иностранных дел, чтобы они направили украинских консулов ​​посетить Павла.

      Что известно о заключении Павла Гриба?
      В августе 2017 года украинец Павел Гриб поехал в Белоруссию на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой. Они познакомились в соцсети "ВКонтакте". Однако, в городе Гомеле парень исчез.

      Через две недели стало известно, что Гриба незаконно похитили и вывезли в Россию. Там его обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи.

      22 марта 2019 года украинский политзаключенный получил от суда России 6 лет тюрьмы. С этого времени Павел объявил голодовку, ведь не признает обвинений и называет дело политическим.

      30 марта в российских СМИ появилось сообщение, что украинец прекратил голодовку. По их информации, Гриб принял такое решение после того, как руководство СИЗО №4 провело с ним разъяснительную беседу о возможном ухудшении здоровья.

      Что известно о болезни политзаключенного?
      Портальная гипертензия – синдром повышенного давления в системе воротной вены (по которой кровь от желудка, селезенки, кишечника и поджелудочной железы проходит в печень). Болезнь вызывает нарушение кровотока в портальных сосудах, печеночных венах и нижней полой вены. Через портальную гипертензию сильно увеличивается селезенка, появляется варикозное расширение вен пищевода и желудка, вода в брюшной полости, и не может полноценно работать печень.

      НЕЗАКОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПАВЛА ГРИБА: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

      •  
      blog_ava
      Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      сегодня
      2713
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Павел Грыб СІЗО Заложники
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      сегодня , 19:35 Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      Яніна Ткачук 2711
      На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворог і як звести її нанівець?
      сегодня , 19:00 На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворог і як звести її нанівець?
      Повернись живим 410
      Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      сегодня , 18:00 Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      Тетяна Мартинюк 386
      Як відбувається декомунізація в Україні та інших європейських державах
      сегодня , 17:30 Як відбувається декомунізація в Україні та інших європейських державах
      Віталій Дейнега 94
      Почему мы живем в лучшем мире и не должны жаловаться
      сегодня , 17:00 Почему мы живем в лучшем мире и не должны жаловаться
      Павло Казарін 247
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Разговоры о введении военного положения – это заигрывание с электоратом, – эксперт
       12 февраля 2017 , 11:05
      Volvo XC40 разрисовали краской, реагирующей на звук (видео)
       1 октября 2018 , 18:00
      Главные новости футбола 14 ноября: Реал может отправить Лунина в Райо Вальекано, сборная Украины потеряла защитника
       15 ноября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук