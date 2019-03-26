Тяжелое состояние Павла Гриба: что Денисова отправила Москальковой

Украинский обмудсмен Людмила Денисова в очередной раз обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой. На этот раз она, в частности, предоставила ей все необходимые медицинские исследования, которые подтверждают, что политзаключенный украинец, Павел Гриб, находится в тяжелом состоянии.

22 марта российский суд в Ростове-на-Дону вынес окончательное решение в отношении политзаключенного украинца Павла Гриба – шесть лет лишения свободы. Правда, приговор пока не вступил в силу, и сторона украинца имеет право обжаловать его в течение 10 дней. Сразу после последнего слова судьи Павел объявил голодовку в знак протеста против неправомерного приговора. Он не признает обвинений в свой адрес и называет дело политическим.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что такие шаги представляют угрозу для жизни украинца. Ведь из-за критического состояния, в котором он пребывает, ему необходимо дополнительное медицинское обследование и последующая хирургическая операция.

"Я направила обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Павла, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Сейчас она владеет всей необходимой информацией и знает, что непредоставление необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла", – добавила украинский омбудсмен.

Также Денисова обратилась к своей российской коллеги, чтобы та посодействовала в обеспечении надлежащих условий содержания Павла Гриба и предоставления ему необходимой медицинской помощи.

Что известно о болезни Павла Гриба?

Украинец болеет портальной гипертензией. Это синдром повышенного давления в системе воротной вены (по которой кровь от желудка, селезенки, кишечника и поджелудочной железы проходит в печень). Болезнь вызывает нарушение кровотока в портальных сосудах, печеночных венах и нижней полой вене. Из-за портальной гипертензии сильно увеличивается селезенка, появляется варикозное расширение вен пищевода и желудка, вода в брюшной полости, и не может полноценно работать печень.

26 марта глава Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис сообщил российским СМИ, что из-за голодовки Павел Гриб не сможет принимать препараты от гастрита и это негативно скажется на его здоровье. Кроме того, украинца должны перевести в отдельную камеру следственного изолятора.

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Приговор Павлу Грибу уже осудили в Госдепартаменте США. Американское внешнеполитическое ведомство также озабочено состоянием его здоровья.

В чем Россия обвиняет Павла Гриба и как произошло его задержание?

Павла Гриба задержали российские спецслужбы в августе 2017 года в белорусском Гомеле. На территорию соседнего с Украиной государства он приехал, чтобы встретиться с гражданкой РФ Татьяной Ершовой, с которой познакомился в интернете. По словам девушки, это она пригласила Павла в Беларусь, а заставили ее так сделать сотрудники ФСБ РФ.



Впоследствии стало известно об исчезновении Гриба, однако через некоторое время появилась информация, что украинец находится в СИЗО Краснодара. Как выяснилось, благодаря Ершовой силовики смогли выйти на Павла и похитить его.



Россия обвиняет Гриба в подстрекательстве Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.