Павел Гриб объявил голодовку, его переводят в отдельную камеру, – СМИ

Украинский политзаключенный Павел Гриб в понедельник, 25 марта, написал официальное заявление о начале голодовки. Это означает, что он не сможет принимать и назначенные ему лекарства. Также его переведут в отдельную камеру следственного изолятора.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис сообщил российскому "Интерфаксу", что из-за голодовки Гриб не сможет принимать препараты от гастрита, что негативно скажется на его здоровье.

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По его словам, Гриб написал официальное заявление о голодовке. Теперь политзаключенного должен осмотреть врач, а также его обязаны перевести в отдельную камеру.

Напомним, Павлу Грибу 22 марта объявили приговор – 6 лет тюрьмы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи". А за день до оглашения приговора Гриб выступил на суде с последним словом и пожелал всем украинским патриотам в плену с достоинством пройти испытания.

Отец Павла, Игорь Гриб, в интервью 24 каналу рассказал, что "ведущие страны Европы имеют другие приоритеты, чем украинские политзаключенные, которые сидят в российских тюрьмах". Тогда как неизлечимо больной Павел умрет, если ему не сделать операцию.

Коротко – кто такой Павел Гриб?​ Это украинский политзаключенный, которого российские спецслужбы взяли в плен в Беларуси в августе 2017 года. Это произошло, когда Гриб приехал в Гомель на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой. С девушкой он познакомился в соцсетях и считал своей подругой. Тогда украинца похитили и перевезли в Краснодарский край России, где и посадили.