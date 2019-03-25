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      Павел Гриб объявил голодовку, его переводят в отдельную камеру, – СМИ

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      Павел Гриб – украинский политзаключенный Кремля
      Павел Гриб – украинский политзаключенный Кремля / 24 канал

      Украинский политзаключенный Павел Гриб в понедельник, 25 марта, написал официальное заявление о начале голодовки. Это означает, что он не сможет принимать и назначенные ему лекарства. Также его переведут в отдельную камеру следственного изолятора.

      Председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис сообщил российскому "Интерфаксу", что из-за голодовки Гриб не сможет принимать препараты от гастрита, что негативно скажется на его здоровье.

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      По его словам, Гриб написал официальное заявление о голодовке. Теперь политзаключенного должен осмотреть врач, а также его обязаны перевести в отдельную камеру.

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      Напомним, Павлу Грибу 22 марта объявили приговор – 6 лет тюрьмы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи". А за день до оглашения приговора Гриб выступил на суде с последним словом и пожелал всем украинским патриотам в плену с достоинством пройти испытания.

      Отец Павла, Игорь Гриб, в интервью 24 каналу рассказал, что "ведущие страны Европы имеют другие приоритеты, чем украинские политзаключенные, которые сидят в российских тюрьмах". Тогда как неизлечимо больной Павел умрет, если ему не сделать операцию.

      Коротко – кто такой Павел Гриб?​ Это украинский политзаключенный, которого российские спецслужбы взяли в плен в Беларуси в августе 2017 года. Это произошло, когда Гриб приехал в Гомель на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой. С девушкой он познакомился в соцсетях и считал своей подругой. Тогда украинца похитили и перевезли в Краснодарский край России, где и посадили.

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Павел Грыб Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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