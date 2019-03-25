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      Павло Гриб оголосив голодування, його переводять в окрему камеру, – ЗМІ

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      Павло Гриб – український політв'язень Кремля
      Павло Гриб – український політв'язень Кремля / 24 канал

      Український політв'язень Павло Гриб у понеділок, 25 березня, написав офіційну заяву про початок голодування. Це означає, що він не зможе приймати і призначені йому ліки. Також його переведуть в окрему камеру слідчого ізолятора.

      Голова Громадської спостережної комісії Ростовської області Леонід Петрашіс повідомив російському "Інтерфаксу", що через голодування Гриб не зможе приймати препарати від гастриту, що негативно позначиться на його здоров'ї.

      Читайте також: Батько Гриба розповів, за яких умов можливий обмін полоненими

      За його словами, Гриб написав офіційну заяву про голодування. Тепер політв'язня повинен оглянути лікар, а також його зобов'язані перевести до окремої камери. 

      Останні новини про павла гриба:

      Нагадаємо, Павлу Грибу 22 березня оголосили вирок – 6 років ув'язнення за підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі". А за день до оголошення вироку Гриб виступив на суді з останнім словом та побажав усім українським патріотам в полоні з гідністю пройти випробування.

      Батько Павла, Ігор Гриб, у інтерв'ю 24 каналу розповів, що "провідні країни Європи мають інші пріоритети, ніж українські політв'язні, які сидять в російських тюрмах". Тоді як невиліковно хворий Павло помре, якщо йому не зробити операцію.

      Коротко – хто такий Павло Гриб? Це український політв'язень, якого російські спецслужби взяли в полон у Білорусі у серпні 2017 року. Це сталося, коли Гриб приїхав до Гомеля на зустріч з росіянкою Тетяною Єршовою. З дівчиною він познайомився у соцмережах і вважав своєю подругою. Тоді українця викрали і перевезли до Краснодарського краю Росії, де й ув'язнили.

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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Павло Гриб Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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