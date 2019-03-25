Батько Гриба розповів, за яких умов можливий обмін полоненими

Провідні країни Європи мають інші пріоритети, ніж українські політв'язні, які сидять в російських тюрмах.

У цьому переконаний батько бранця Кремля Ігор Гриб, про що він і повідомив в інтерв'ю для сайту 24 каналу: "Невиліковно хворий, він помре за ґратами, – батько засудженого бранця Кремля Павла Гриба".

Ясна річ, має бути європейський тиск. Проте будівництво "Північного потоку-2" і мільярдні угоди з РФ показують, що провідні країни Європи мають інші пріоритети, аніж українські політв'язні, які сидять ні за що в російських тюрмах, – прокоментував Гриб.



Ігор Гриб – батько політв'язня Павла Гриба

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Він додав, що українська сторона більше ніж десять разів у мінському форматі пропонувала російській стороні різні формати для обміну. Але донині – жодного результату.

Я зустрічався майже з усіма представниками нашої держави, які дотичні до обміну. Українська влада зробила всі відповідні кроки, аби наблизити повернення наших додому, але рішення приймаються не в Києві, а в Москві, – підсумував батько полоненого.

Варто додати, що 24 березня відбулася акція підтримки Павла Гриба та всіх бранців Кремля під Посольством РФ в Києві, Одесі, Харкові та Львові. Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Фундація Регіональних Ініціатив" таким чином висловила свій протест проти того, що українці стають жертвами політичного тиску з боку РФ, і вимагає звільнення полонених.

Що відомо про Павла Гриба і в чому його звинуватили в Росії?Павло Гриб – український політв'язень, якого російські спецслужби взяли в полон у Білорусі у серпні 2017 року. Це сталося, коли Гриб приїхав до Гомеля на зустріч з росіянкою Тетяною Єршовою. З дівчиною він познайомився у соцмережах і вважав своєю подругою. Тоді українця викрали і перевезли до Краснодарського краю Росії, де й ув'язнили.



У Росії Гриба звинуватили у підбурювання Єршової до теракту на шкільній лінійці у Сочі. 22 березня 2019 року російський суд дав Грибу 6 років в'язниці Українського політв'язня Павла Гриба засудили у Росії до 6 років в'язниці . Відразу після останнього слова судді Павло оголосив голодування, адже не визнає звинувачень і називає справу політичною.