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      Шість років тюрми для політв'язня Гриба: з'явилась різка реакція США

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      Шість років тюрми для політв'язня Гриба
      Шість років тюрми для політв'язня Гриба / Фото з відкритих джерел

      У Держдепартаменті США висловили незадоволення рішенням російського суду позбавити волі українця Павла Гриба через опозицію російській агресії.

      Заступник офіційного представника Держдепу Роберт Палладіно у своєму Twitter написав, що у США стурбовані станом здоров'я українця.

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      "Ми засуджуємо вирок Росії щодо 6-річного ув'язнення Павла Гриба. Його ув'язнили через опозицію російській агресії щодо України. Ми стурбовані його здоров'ям. Росія повинна негайно повернути його в Україну і зняти звинувачення", – написав Палладіно. 

      Що відомо про ув'язнення Павла Гриба?Українець Павло Гриб поїхав до Білорусі у серпні 2017 року. Там він мав зустрітися з росіянкою Тетяною Єршовою, з якою познайомився у соцмережі "Вконтакте". У Гомелі хлопець зник.

      Лише через два тижні консульство України в Ростові-на-Дону отримало повідомлення від ФСБ: "Гриба помістили в СІЗО Краснодара". Українця незаконно викрали та вивезли до Росії, де звинуватили в підготовці теракту в одній зі шкіл Сочі.

      22 березня 2019 року українського політв'язня Павла Гриба засудили у Росії до 6 років в'язниці. Відразу після останнього слова судді Павло оголосив голодування, адже не визнає звинувачень і називає справу політичною.

      Що відомо про хворобу Павла Гриба?Портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени (по якій кров від шлунка, селезінки, кишки та підшлункової залози проходить у печінку). Недугу викликає порушення кровотоку у портальних судинах, печінкових венах і нижньої порожнистої вени. Через портальну гіпертензію дуже збільшується селезінка, з’являється варикозне розширення вен стравоходу і шлунка, вода у черевній порожнині, і не може повноцінно працювати печінка.

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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Павло Гриб Новини України Новини США СІЗО Українці в полоні РФ Заручники
      Джерело: 24 канал
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