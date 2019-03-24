Шесть лет тюрьмы для политзаключенного Гриба: появилась резкая реакция США
В Госдепартаменте США выразили недовольство решением российского суда лишить свободы украинца Павла Гриба из-за оппозиции российской агрессии.
Заместитель официального представителя Госдепа Роберт Палладино в своем Twitter написал, что в США обеспокоены состоянием здоровья украинца.
Читайте также: Павлу Грибу нужна срочная операция, иначе будет смерть, – отец политзаключенного
"Мы осуждаем приговор России относительно 6-летнего заключения Павла Гриба. Его посадили из-за оппозиции российской агрессии в отношении Украины. Мы обеспокоены его здоровьем. Россия должна немедленно вернуть его в Украину и снять обвинения", – написал Палладино.
Что известно о заключении Павла Гриба?
Украинец Павел Гриб поехал в Беларуси в августе 2017 года. Там он должен был встретиться с россиянкой Татьяной Ершовой, с которой познакомился в соцсети "ВКонтакте". В Гомеле парень исчез.
Только через две недели консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ: "Гриба поместили в СИЗО Краснодара". Украинца незаконно похитили и вывезли в Россию, где обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи.
22 марта 2019 года российский суд дал Грибу 6 лет тюрьмы. Сразу после последнего слова судьи Павел объявил голодовку, ведь не признает обвинений и называет дело политическим.
Что известно о болезни Павла Гриба?Портальная гипертензия – синдром повышенного давления в системе воротной вены (по которой кровь от желудка, селезенки, кишечника и поджелудочной железы проходит в печень). Болезнь вызывает нарушение кровотока в портальных сосудах, печеночных венах и нижней полой вены. Из-за портальной гипертензии очень увеличивается селезенка, появляется варикозное расширение вен пищевода и желудка, вода в брюшной полости, и не может полноценно работать печень.