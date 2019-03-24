Шесть лет тюрьмы для политзаключенного Гриба: появилась резкая реакция США

В Госдепартаменте США выразили недовольство решением российского суда лишить свободы украинца Павла Гриба из-за оппозиции российской агрессии.

Заместитель официального представителя Госдепа Роберт Палладино в своем Twitter написал, что в США обеспокоены состоянием здоровья украинца.

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"Мы осуждаем приговор России относительно 6-летнего заключения Павла Гриба. Его посадили из-за оппозиции российской агрессии в отношении Украины. Мы обеспокоены его здоровьем. Россия должна немедленно вернуть его в Украину и снять обвинения", – написал Палладино.

We condemn Russia’s conviction and 6-year sentence of Ukrainian Pavlo Hryb. He was targeted for opposing #Russian aggression against Ukraine. We are concerned about his health. Russia should immediately return him to Ukraine, and vacate his conviction. #FreeHryb — Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 23 березня 2019 р.

Что известно о заключении Павла Гриба?​

Украинец Павел Гриб поехал в Беларуси в августе 2017 года. Там он должен был встретиться с россиянкой Татьяной Ершовой, с которой познакомился в соцсети "ВКонтакте". В Гомеле парень исчез.



Только через две недели консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ: "Гриба поместили в СИЗО Краснодара". Украинца незаконно похитили и вывезли в Россию, где обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи.



22 марта 2019 года российский суд дал Грибу 6 лет тюрьмы. Сразу после последнего слова судьи Павел объявил голодовку, ведь не признает обвинений и называет дело политическим.

Что известно о болезни Павла Гриба?​Портальная гипертензия – синдром повышенного давления в системе воротной вены (по которой кровь от желудка, селезенки, кишечника и поджелудочной железы проходит в печень). Болезнь вызывает нарушение кровотока в портальных сосудах, печеночных венах и нижней полой вены. Из-за портальной гипертензии очень увеличивается селезенка, появляется варикозное расширение вен пищевода и желудка, вода в брюшной полости, и не может полноценно работать печень.