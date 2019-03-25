Отец Гриба рассказал, при каких условиях возможен обмен пленными

Ведущие страны Европы имеют другие приоритеты, чем украинские политзаключенные, которые сидят в российских тюрьмах.

В этом убежден отец пленника Кремля Игорь Гриб, о чем он и сообщил в интервью для сайта 24 канала: "Неизлечимо больной, он умрет за решеткой, – отец осужденного пленника Кремля Павла Гриба".

Понятное дело, должно быть европейское давление. Однако строительство "Северного потока-2" и миллиардные соглашения с РФ показывают, что ведущие страны Европы имеют другие приоритеты, чем украинские политзаключенные, которые сидят ни за что в российских тюрьмах, – прокомментировал Гриб.



Игорь Гриб – отец политзаключенного Павла Гриба

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Он добавил, что украинская сторона более чем десять раз в минском формате предлагала российской стороне различные форматы для обмена. Но по сей день – никакого результата.

Я встречался почти со всеми представителями нашего государства, которые имеют отношение к обмену. Украинская власть сделала все соответствующие шаги, чтобы приблизить возвращение наших домой, но решения принимаются не в Киеве, а в Москве, – подытожил отец пленного.

Стоит добавить, что 24 марта состоялась акция поддержки Павла Гриба и всех пленников Кремля под Посольством РФ в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. Всеукраинская молодежная общественная организация "Фундация Региональных Инициатив" таким образом выразила свой протест против того, что украинцы становятся жертвами политического давления со стороны РФ, и требует освобождения пленных.

Что известно про Павла Гриба и в чем его обвинили в России?Павел Гриб – украинский политзаключенный, которого российские спецслужбы взяли в плен в Беларуси в августе 2017 года. Это произошло, когда Гриб приехал в Гомель на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой. С девушкой он познакомился в соцсетях и считал своей подругой. Тогда украинца похитили и перевезли в Краснодарский край России, где и посадили.



В России Гриба обвинили в подстрекательстве Ершовой к теракту на школьной линейке в Сочи. 22 марта 2019 года украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили в России к 6 годам тюрьмы. Сразу после последнего слова судьи Павел объявил голодовку, ведь не признает обвинений и называет дело политическим.