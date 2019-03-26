Важкий стан Павла Гриба: що Денісова відправила Москальковій

Український обмудсмен Людмила Денісова вкотре звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової. Цього разу вона, зокрема, надала росіянці усі необхідні медичні дослідження, які підтверджують, що український політв'язень Павло Гриб перебуває у важкому стані.

22 березня російський суд у Ростові-на-Дону виніс остаточне рішення щодо українського політв'язня Павла Гриба – шість років позбавлення волі. Щоправда, вирок поки не набув чинності, і сторона українця має право оскаржити його протягом 10 днів. Одразу після останнього слова судді Павло оголосив голодування на знак протесту щодо неправомірного вироку. Він не визнає звинувачень у свій бік і називає справу політичною.

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зауважила, що такі кроки становлять загрозу для життя українця. Адже через критичний стан, в якому той перебуває, йому необхідно додаткове медичне обстеження та подальша хірургічна операція.

"Я надіслала звернення та усі необхідні медичні дослідження, які підтверджують тяжкий стан Павла, до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Наразі вона володіє усією необхідною інформацією та знає, що ненадання необхідної медичної допомоги може призвести до фатальних наслідків для життя Павла", – додала український омбудсмен.

Також Денісова звернулася до своєї російської колеги, аби та посприяла забезпеченню належних умов утримання Павла Гриба та наданню йому необхідної медичної допомоги.

Що відомо про хворобу Павла Гриба? Українець хворіє на портальну гіпертензію. Це синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени (по якій кров від шлунка, селезінки, кишки та підшлункової залози проходить у печінку). Недугу викликає порушення кровотоку у портальних судинах, печінкових венах і нижньої порожнистої вени. Через портальну гіпертензію дуже збільшується селезінка, з’являється варикозне розширення вен стравоходу та шлунка, вода у черевній порожнині, і не може повноцінно працювати печінка.

26 березня голова Громадської спостережної комісії Ростовської області Леонід Петрашіс повідомив російським ЗМІ, що через голодування Павло Гриб не зможе приймати препарати від гастриту та це негативно позначиться на його здоров'ї. Крім того, українця мають перевести в окрему камеру слідчого ізолятора.

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Вирок Павлові Грибу уже засудили у Держдепартаменті США. Американське зовнішньополітичне відомство також є стурбованим станом його здоров’я.

Що Росія закидає Павлові Грибу та як відбулося його затримання? Павла Гриба затримали російські спецслужби у серпні 2017 року в білоруському Гомелі. На територію сусідньої з Україною держави він приїхав, аби зустрітися з громадянкою РФ Тетяною Єршовою, з якою познайомився в інтернеті. За словами дівчина, це вона запросила Павла до Білорусі, а змусили її так зробити співробітники ФСБ РФ.



Згодом стало відомим, про зникнення Гриба, однак за деякий час з’явилася інформація, що українець перебуває у СІЗО Краснодара. Як з’ясувалося, завдяки Єршовій силовики змогли вийти га Павла та опісля його викрасти.



Росія звинувачує Гриба у підбурюванні Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.