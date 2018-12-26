В українського політв’язня Дудки може статись інсульт

Українському політв’язню Володимиру Дудці загрожує інсульт. Чоловіка наразі утримують у СІЗО на території анексованого Криму.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"За інформацією його сина, у Володимира підвищений артеріальний тиск та гіпертонічний криз. Йому терміново необхідна медична допомога", – наголосила омбудсмен.

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Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової та до радника президента РФ Михайла Федотова з проханням негайно вжити заходи для забезпечення Дудки медичною допомогою.

Хто такий Володимир Дудка? 9 листопада 2016 року кримські окупанти повідомили про затримання в Севастополі нібито членів диверсійно-терористичної групи української розвідки Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова та Володимира Дудки. 10 листопада суд у Криму заарештував 3 затриманих "диверсантів" на 2 місяці.



Відомо, що до 2014 року Штибліков і Бессарабов працювали військовими експертами в центрі "Номос". Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.



В СБУ чітко заявили, що затримані громадяни України не є ні працівниками, ні контактерами зі сторони спецслужби.