У украинского политзаключенного Дудки может случиться инсульт

Украинскому политзаключенному Владимиру Дудке грозит инсульт. Мужчину пока удерживают в СИЗО на территории аннексированного Крыма.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По информации его сына, у Владимира повышенное артериальное давление и гипертонический криз. Ему срочно необходима медицинская помощь", – подчеркнула омбудсмен.

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Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой немедленно принять меры для обеспечения Дудки медицинской помощью.

Кто такой Владимир Дудка?

9 ноября 2016 года крымские оккупанты сообщили о задержании в Севастополе якобы членов диверсионно-террористической группы украинской разведки Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. 10 ноября суд в Крыму арестовал 3 задержанных "диверсантов" на 2 месяца.

Известно, что до 2014 года Штыбликов и Бессарабов работали военными экспертами в центре "Номос". Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В СБУ четко заявили, что задержанные граждане Украины не являются ни работниками, ни контактерами со стороны спецслужбы.