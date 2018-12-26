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      У украинского политзаключенного Дудки может случиться инсульт

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      Украинскому политзаключенному Дудке грозит инсульт
      Украинскому политзаключенному Дудке грозит инсульт / Фото из открытых источников

      Украинскому политзаключенному Владимиру Дудке грозит инсульт. Мужчину пока удерживают в СИЗО на территории аннексированного Крыма.

      Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

      "По информации его сына, у Владимира повышенное артериальное давление и гипертонический криз. Ему срочно необходима медицинская помощь", – подчеркнула омбудсмен.

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      Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой немедленно принять меры для обеспечения Дудки медицинской помощью.

      Кто такой Владимир Дудка?
      9 ноября 2016 года крымские оккупанты сообщили о задержании в Севастополе якобы членов диверсионно-террористической группы украинской разведки Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. 10 ноября суд в Крыму арестовал 3 задержанных "диверсантов" на 2 месяца.
      Известно, что до 2014 года Штыбликов и Бессарабов работали военными экспертами в центре "Номос". Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.
      В СБУ четко заявили, что задержанные граждане Украины не являются ни работниками, ни контактерами со стороны спецслужбы.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Людмила Денисова Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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