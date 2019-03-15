Політв’язень Клих проходить перевірку на онкомаркери, – правозахисниця

Бранець Кремля Станіслав Клих перебуває у лікарні російського міста Челябінськ. Там місцеві медики перевіряють його на онкомаркери.

У медзакладі Клиха відвідав адвокат. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила правозахисниця Тетяна Щур.

Читайте також: Ми готові помилувати 72 сепаратистів в обмін на 19 українців, утримуваних на Донбасі, – Геращенко

Стас виглядає непогано, каже, що у нього все нормально. У порівнянні з в'язницею, йому набагато краще. Своє довге перебування у лікарні пояснює тим, що за його проханням лікарі перевіряють його на онкомаркери,

– зазначила Щур.

Вона також додала, що Клих дуже переживає за своїх батьків. У лікарняній палаті він перебуває сам, нарікає лише на відсутність телевізора.

Зазначимо, що у січні українська омбудсвумен Людмила Денісова отримала інформацію від своєї російської колеги про те, що Станіславу Клиху начебто зробили усі необхідні аналізи для виявлення ракових захворювань. Окрім того, Москалькова запевнила: у бранця раку немає. Чи справді лише на прохання Клиха медики Челябінська влаштували нову перевірку, а чи ж загроза для здоров’я українця справді існує – точно невідомо.

Хто такий Станіслав Клих?Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років.



Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні.



У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.