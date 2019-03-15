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      Політв’язень Клих проходить перевірку на онкомаркери, – правозахисниця

      57 Читать новость на русском
      Станіслав Клих
      Станіслав Клих / фото з відкритих джерел

      Бранець Кремля Станіслав Клих перебуває у лікарні російського міста Челябінськ. Там місцеві медики перевіряють його на онкомаркери.

      У медзакладі Клиха відвідав адвокат. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила правозахисниця Тетяна Щур.

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      Стас виглядає непогано, каже, що у нього все нормально. У порівнянні з в'язницею, йому набагато краще. Своє довге перебування у лікарні пояснює тим, що за його проханням лікарі перевіряють його на онкомаркери,
      – зазначила Щур.

      Вона також додала, що Клих дуже переживає за своїх батьків. У лікарняній палаті він перебуває сам, нарікає лише на відсутність телевізора.

      Зазначимо, що у січні українська омбудсвумен Людмила Денісова отримала інформацію від своєї російської колеги про те, що Станіславу Клиху начебто зробили усі необхідні аналізи для виявлення ракових захворювань. Окрім того, Москалькова запевнила: у бранця раку немає. Чи справді лише на прохання Клиха медики Челябінська влаштували нову перевірку, а чи ж загроза для здоров’я українця справді існує – точно невідомо.

      Хто такий Станіслав Клих?Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років.

      Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні.

      У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.

      Що відомо про незаконно ув'язненого у РФ Станіслава Клиха: хроніка останніх подій
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      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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