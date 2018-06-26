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Клих перебуває у критичному стані, у нього проблеми із нирками та серцем, – Денісова

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З 8 червня він оголосив голодування і зараз стан його здоров’я – критичний
З 8 червня він оголосив голодування і зараз стан його здоров’я – критичний / radiosvoboda.org

Український політв'язень Станіслав Клих має серйозні проблеми із серцем та нирками. З 8 червня він оголосив голодування і зараз стан його здоров’я – критичний.

Про це на своєму офіційному сайті інформує українська омбудсвумен Людмила Денісова.

Читайте також: Українець Станіслав Клих три роки не отримував листів у російських в'язницях, – правозахисник

Зазначається, що Уповноважена в черговий раз звернулась до омбудсвумен РФ Тетяни Москалькової щодо українського політв’язня Станіслава Клиха, який утримується в пенітенціарній установі на території РФ.

Станом на цей час відповіді на всі надіслані мною щодо Клиха листи не отримані. З жовтня 2017 року не відбуваються зустрічі Станіслава Клиха з його батьками. Згідно наявної інформації, з 8 червня 2018 року Клих оголосив голодування і зараз стан його здоров’я – критичний. За повідомленнями матері, у Станіслава Клиха серйозні проблеми з нирками та серцем,
– йдеться у повідомленні.

Денісова наполегливо просить Москалькову сприяти проведенню незалежного медичного обстеження бранця українськими чи міжнародними лікарями. А також повідомити її про результати перевірки з наданням відповідного медичного висновку. Крім того, вона просить забезпечити їй в найближчий час особисту зустрічі з українським політв'язнем.

"Також в котрий раз прошу Вас сприяти терміновому звільненню Станіслава Клиха з гуманітарних підстав", –наголошує Людмила Денісова.

Хто такий Станіслав Клих?Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.

Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 канал
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