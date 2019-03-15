Политзаключенный Клих проходит проверку на онкомаркеры, – правозащитница
Пленник Кремля Станислав Клих находится в больнице российского города Челябинск. Там местные медики проверяют его на онкомаркеры.
В медучреждении Клиха посетил адвокат. Об этом на своей Facebook-странице сообщила правозащитница Татьяна Щур.
Читайте также: Мы готовы помиловать 72 сепаратистов в обмен на 19 украинцев, находящихся на Донбассе, – Геращенко
Стас выглядит неплохо, говорит, что у него все нормально. По сравнению с тюрьмой, ему гораздо лучше. Свое долгое пребывание в больнице объясняет тем, что по его просьбе врачи проверяют его на онкомаркеры,
– отметила Щур.
Она также добавила, что Клих очень переживает из-за своих родителей. В больничной палате он находится сам, сетует лишь на отсутствие телевизора.
Отметим, что в январе украинский омбудсвумен Людмила Денисова получила информацию от своей российской коллеги о том, что Станиславу Клиху вроде бы сделали все необходимые анализы для выявления раковых заболеваний. Кроме того, Москалькова заверила: у пленника рака нет. Действительно ли только по просьбе Клиха медики Челябинска устроили новую проверку, и действительно ли существует угроза для здоровья украинца – точно неизвестно.
Кто такой Станислав Клих?
Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов.
Станислав Клих отрицает обвинения и отрицает, что когда-нибудь вообще был в Чечне.
В 2017 года украинский политзаключенный подвергся принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьмы, где он содержится.
Выбор редакции
-
Я защищаю честь Украины и горжусь этим, – чемпионка Европы по стрельбе из лука Жанна Наумовасегодня , 13:00
-
Топ-лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждомусегодня , 13:00
-
Как тренировался и шел к победе чемпион мира по биатлону Пидручный: эксклюзив от 24 каналасегодня , 12:24