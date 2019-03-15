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      Политзаключенный Клих проходит проверку на онкомаркеры, – правозащитница

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      Станислав Клих
      Станислав Клих / Фото из открытых источников

      Пленник Кремля Станислав Клих находится в больнице российского города Челябинск. Там местные медики проверяют его на онкомаркеры.

      В медучреждении Клиха посетил адвокат. Об этом на своей Facebook-странице сообщила правозащитница Татьяна Щур.

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      Стас выглядит неплохо, говорит, что у него все нормально. По сравнению с тюрьмой, ему гораздо лучше. Свое долгое пребывание в больнице объясняет тем, что по его просьбе врачи проверяют его на онкомаркеры,
      – отметила Щур.

      Она также добавила, что Клих очень переживает из-за своих родителей. В больничной палате он находится сам, сетует лишь на отсутствие телевизора.

      Отметим, что в январе украинский омбудсвумен Людмила Денисова получила информацию от своей российской коллеги о том, что Станиславу Клиху вроде бы сделали все необходимые анализы для выявления раковых заболеваний. Кроме того, Москалькова заверила: у пленника рака нет. Действительно ли только по просьбе Клиха медики Челябинска устроили новую проверку, и действительно ли существует угроза для здоровья украинца – точно неизвестно.

      Кто такой Станислав Клих?​
      Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов.

      Станислав Клих отрицает обвинения и отрицает, что когда-нибудь вообще был в Чечне.

      В 2017 года украинский политзаключенный подвергся принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьмы, где он содержится.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Украина – Россия Заложники
      Источник: 24 Канал
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