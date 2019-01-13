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      Российские врачи не подтвердили рак кожи у политзаключенного Клиха, – Москалькова

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      Станислав Клих
      Станислав Клих / Фото из открытых источников

      Российские врачи якобы сделали украинскому политзаключенному Станиславу Клиху все необходимые анализы для выявления раковых заболеваний, однако не обнаружили их.

      Об этом украинскую омбудсмена Людмилу Денисову проинформировала ее российская коллега Татьяна Москалькова.

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      Она рассказала о Станиславе Клихе относительно которого я ей на днях направила обращение. Со слов Москальковой, уполномоченный по правам человека Челябинской области сообщила ей, что Станиславу сделали все необходимые анализы и диагноз рака, который он подозревает у себя, не подтверждается,
      – отметила Денисова в своем Facebook.

      Она также добавила, что будет обращаться к консулу для проверки этой информации.

      "Все остальные вопросы мы уже обсудим на встрече в Москве в понедельник. Мы договорились с Татьяной Москальковой о времени встречи и решили, что она будет конфиденциальной",  – добавила правозащитница.

      Напомним, недавно мама украинского политзаключенного Станислава Клиха, Тамара, сообщила украинской омбудсмену Людмиле Денисовой о неудовлетворительном состоянии сына. По ее словам, за решеткой у пленника Кремля сильно ухудшилось состояние здоровья. Кроме этого, он не получает отправляемых ему писем.

      К тому же в конце ноября появилась информация о том, что Станислава Клиха в РФ хотят отправить на лечение в туберкулезную больницу для проведения планового обследования и определения дальнейшей тактики лечения. Ранее Клих написал трогательное письмо поддержки украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Он призвал пленника Кремля остановить голодовку ради детей.

      Кто такой Станислав Клих? Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клих отрицает обвинения и отрицает то, что когда-нибудь вообще был в Чечне. В 2017 украинский политзаключенный подвергся принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.

      Теги: Новости Украины Людмила Денисова Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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