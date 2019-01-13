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      Оккупанты пообещали отвезти больного политзаключенного Бекирова в больницу: подробности

      22 Читати новину українською
      Эдем Бекиров
      Эдем Бекиров / Фото из свободных источников

      Больной диабетом Эдем Бекиров имеет экспресс-приборы для измерения уровня сахара в крови непосредственно в камере, а также обеспечен всем необходимым.

      В этом украинскую омбудсвумен уверяет ее российская коллега Татьяна Москалькова.

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      Москалькова предоставила мне справку о том, что к нему в Симферопольское СИЗО недавно наведывались представители общественной наблюдательной комиссии Крыма. Они сообщили, что Эдем Бекиров содержится в чистой камере, вместе с ним находится еще один задержанный, который "оказывает ему помощь, когда это нужно". Передачи от родных, по их словам, он получает,
      – пишет украинская уполномоченная по правам человека в своем Facebook.

      По ее словам, в понедельник, 14 января оккупанты пообещали, что Эдема Бекирова отвезут в больницу для проведения необходимых медицинских исследований, а также предоставят всю необходимую медпомощь.

      Отметим, что крымскотатарского активиста задержали российские силовики на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Бекиров проживает в Херсонской области, а в Крым направлялся, чтобы посетить 78-летнюю маму и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.

      Бекирова обвиняют в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Так, активисту забрасывают распространение и транспортировку более 10 килограмм тротила и 190 боевых патронов.

      Пребывание за решеткой для Бекирова – особо опасное: известно, что у него – сахарный диабет, инвалидность из-за отсутствия ноги, а недавно он перенес еще и сердечный приступ.

      Теги: Новости Украины Новости политики Людмила Денисова Заложники Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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