Окупанти пообіцяли відвезти хворого політв'язня Бекірова у лікарню: подробиці

Хворий на діабет Едем Бекіров має експрес-прибори для вимірювання рівня цукру в крові безпосередньо в камері, а також забезпечений усім необхідним.

У цьому українську омбудсвумен запевняє її російська колега Тетяна Москалькова.

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Москалькова надала мені довідку про те, що до нього у Сімферопольське СІЗО нещодавно навідувалися представники громадської спостережної комісії Криму. Вони повідомили, що Едема Бекірова утримують у чистій камері, разом з ним перебуває ще один затриманий, який "надає йому допомогу, коли це потрібно". Передачі від рідних, за їхніми словами, він отримує,

– пише українська уповноважена ВР з прав людини у своєму Facebook.

За її словами, у понеділок, 14 січня окупанти пообіцяли, що Едема Бекірова відвезуть у лікарню для проведення необхідних медичних досліджень, а також нададуть усю необхідну меддопомогу.

Зазначимо, що кримськотатарського активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.



Бекірова звинувачують у зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів. Так, активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.



Перебування за гратами для Бекірова – особливо небезпечне: відомо, що у нього – цукровий діабет, інвалідність через відсутність ноги, а нещодавно він переніс ще й серцевий напад.