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      Чергове "судилище": в окупованому Криму арештували кримськотатарського активіста Бекірова

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      Едем Бекіров
      Едем Бекіров / фото з відкритих джерел

      В анексованому Криму підпорядкований РФ Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

      Про це інформують "Крим. Реалії".

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      Бекірова звинувачують у зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів. Так, активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.

      За рішенням кримського "суду", Едем Бекіров має залишатися за гратами до 11 лютого 2019 року.

      Зазначимо, що під час судового засідання активісту стало погано, йому викликали "швидку". 

      Друзі кримськотатарського активіста пишуть про серйозні проблеми із його здоров'ям. Відомо, що у Бекірова – цукровий діабет, інвалідність через відсутність ноги, а нещодавно він переніс ще й серцевий напад.

      Бекіров
      Друзі пишуть про стан Бекірова

      Додамо, що активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ заручники Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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