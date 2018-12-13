Очередное "судилище": в оккупированном Крыму арестовали крымскотатарского активиста Бекирова

В аннексированном Крыму подчиненный РФ Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Об этом информируют "Крым. Реалии".

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Бекирова обвиняют в хранении и передачи взрывчатых веществ и боеприпасов. Так, активисту забрасывают распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

По решению крымского "суда", Эдем Бекиров должен оставаться за решеткой до 11 февраля 2019 года.

Отметим, что во время судебного заседания активисту стало плохо, ему вызвали "скорую".

Друзья крымскотатарского активиста пишут о серьезных проблемах с его здоровьем. Известно, что в Бекирова – сахарный диабет, инвалидность из-за отсутствия ноги, а недавно он перенес еще и сердечный приступ.

Друзья пишут о состоянии Бекирова

Добавим, что активиста задержали российские силовики на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря. Бекиров проживает в Херсонской области, а в Крым направлялся, чтобы посетить 78-летнюю маму и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.