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      Украинскому политзаключенному Грибу стало плохо в зале российского суда: подробности инцидента

      121 Читати новину українською
      Павел Гриб
      Павел Гриб / Фото из открытых источников

      Северо-Кавказский окружной военный суд России отложил заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба из-за того, что ему резко стало плохо.

      Об этом на своей Facebook-странице сообщил отец Павла, Игорь Гриб.

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      12 декабря 2018 года. Очередное заседание Северо-Кавказского окружного военного суда так и не состоялось. У Павла – сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела,
      – написал отец политзаключенного.

      Он также отметил, что медики со "скорой", которая приехала на вызов, ничем не смогли помочь его сыну. Суд по делу перенесли на 21 декабря.

      Как пишет "Новая газета", Гриб сообщил судьям, что уже несколько дней плохо себя чувствует и сказал об этом работникам СИЗО.

      Я еще в СИЗО говорил, что мне плохо. Там выдали горсть таблеток и отправили в суд. Живот по-прежнему болит, не могу в таком состоянии все нормально воспринимать,
      – рассказал политзаключенный.

      В то же время, фельдшер скорой прокомментировала состояние парня после осмотра.

      "Сейчас его надо обследовать. У Гриба – температура, это говорит о воспалительном процессе. Можно ли его лечить амбулаторно в условиях следственного изолятора или потребуется госпитализация в стационар, будет понятно из результатов обследования", – отметила медик.

      Она добавила, что у Гриба есть подозрение либо на инфекционное заболевание, либо на обострение язвенной болезни.

      Известно, что именно 12 декабря свои показания в суде должна давать Татьяна Ершова – главный свидетель по делу Павла Гриба.

      Напомним, в конце ноября свидетель со стороны обвинения частично отказалась от своих предыдущих слов и дала показания в пользу украинца.

      Кто такой Павел Гриб?
      Украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, когда тот приехал на встречу со своей русской знакомой Татьяной Ершовой, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют в РФ терроризм. Гриба обвиняют в том, что он склонял Ершову совершить теракт в Сочи на школьной линейке.

       

      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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