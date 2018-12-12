Українському політв'язню Грибу стало погано в залі російського суду: подробиці інциденту

Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії відклав засідання у справі українського політв'язня Павла Гриба через те, що йому різко стало зле.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив батько Павла, Ігор Гриб.

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12 грудня 2018 року. Чергове засідання Північно-Кавказького окружного військового суду так і не відбулось. У Павла – сильний біль в животі, рвота, підвищена температура тіла,

– написав тато політв'язня.

Він також зазначив, що медики зі "швидкої", яка приїхала на виклик, нічим не змогли допомогти його сину. Суд по справі перенесли на 21 грудня.

Як пише "Новая газета", Гриб повідомив суддям, що вже декілька днів погано почувається і казав про це працівникам СІЗО.

Я ще в СІЗО говорив, що мені погано. Там видали жменю таблеток і відправили до суду. Живіт як і раніше болить, не можу в такому стані все нормально сприймати,

– розповів політв'язень.

Водночас, фельдшер швидкої прокоментувала стан хлопця після огляду.

"Наразі його треба обстежити. У Гриба – температура, це говорить про запальний процес. Чи можна його лікувати амбулаторно в умовах слідчого ізолятора або буде потрібно госпіталізація в стаціонар, буде зрозуміло з результатів обстеження", – зазначила медик.

Вона додала, що у Гриба є підозра або на інфекційне захворювання, або на загострення язвенної хвороби.

Відомо, що саме 12 грудня свої свідчення у суді мала давати Тетяна Єршова – головний свідок у справі Павла Гриба.

Нагадаємо, наприкінці листопада свідок з боку обвинувачення частково відмовилася від своїх попередніх слів і дала свідчення на користь українця.

Хто такий Павло Гриб?Український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, коли той приїхав на зустріч зі своєю російською знайомою Тетяною Єршовою, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують в РФ тероризм. Гриба звинувачують у тому, що він схиляв Єршову скоїти теракт у Сочі на шкільній лінійці.