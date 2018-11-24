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      Несподіваний поворот: свідок обвинувачення висловилась на користь політв’язня Гриба

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      Павло Гриб
      Павло Гриб / Фото з відкритих джерел

      На суді у справі українського політв’язня Павла Гриба, якого незаконно затримали російські силовики та звинуватили в "тероризмі", свідок зі сторони обвинувачення частково відмовилася від своїх попередніх слів та дала свідчення на користь українця.

      Про це повідомляє "Кавказский узел".

      У п’ятницю, 23 листопада, у суді в Ростові-на-Дону мали допитувати Тетяну Єршову – саме її, за версією прокурорів, Гриб нібито схиляв до скоєння теракту. Проте через хворобу Єршової на суді свідком виступила її подруга Марія Юристова, яка раніше вже давала свідчення у цій справі.

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      Юристова заявила, що вона є найкращою подругою Єршової. За її словами, Гриб та Єршова листувалися в інтернеті та їхні розмови мали здебільшого романтичний характер. Тож політичного підтексту, про що стверджує російське обвинувачення, в їхніх розмовах не було.

      Прокурор заявив, що Юристова змінила свідчення. У 2017 році вона назвала свою подругу Єршову "українською націоналісткою з правими поглядами, яка героїзувала Бандеру та Шухевича".

      Юристова підтвердила, що на протоколах її минулорічного допиту стоїть її підпис, проте відмовилася від цієї характеристики Єршової та сказала, що не знає, що таке націоналізм і писала ці свідчення не вона.

      Гриба звинувачують у тому, що він схиляв Єршову із Сочі скоїти теракт.

      Нагадаємо, у липні суд у Ростові-на-Дону лишив Павла Гриба під вартою до 20 грудня цього року.

      Хто такий Павло Гриб? Український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, коли той приїхав на зустріч зі своєю російською знайомою Тетяною Єршовою, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують в РФ тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

      Теги: Новини Росії Новини України Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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