Неожиданный поворот: свидетель обвинения высказалась в пользу политзаключенного Гриба

На суде по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, которого незаконно задержали российские силовики и обвинили в "терроризме", свидетель со стороны обвинения частично отказалась от своих предыдущих слов и дала показания в пользу украинца.

Об этом сообщает "Кавказский узел".

В пятницу, 23 ноября, в суде в Ростове-на-Дону должны были допрашивать Татьяну Ершову – именно ее, по версии прокуроров, Гриб якобы склонял к совершению теракта. Однако из-за болезни Ершовой на суде свидетелем выступила ее подруга Мария Юристова, ранее уже давала показания по этому делу.

Читайте также: Заключенному Павлу Грибу, у которого редкое заболевание, Россия не предоставляет никаких лекарств, – адвокат

Юристов заявила, что она является лучшей подругой Ершовой. По ее словам, Гриб и Ершова переписывались в интернете и их разговоры имели преимущественно романтический характер. Поэтому политического подтекста, о чем утверждает российское обвинение, в их разговорах не было.

Прокурор заявил, что Юристова изменила показания. В 2017 году она назвала свою подругу Ершову "украинской националисткой с правыми взглядами, которая героизировала Бандеру и Шухевича".

Юристова подтвердила, что на протоколах ее прошлогоднего допроса стоит ее подпись, однако отказалась от этой характеристики Ершовой и сказала, что не знает, что такое национализм и писала эти показания не она.

Гриба обвиняют в том, что он склонял Ершову из Сочи совершить теракт.

Напомним, в июле суд в Ростове-на-Дону оставил Павла Гриба под стражей до 20 декабря этого года.

Кто такой Павел Гриб?

Украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, когда тот приехал на встречу со своей русской знакомой Татьяной Ершовой, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют в РФ терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.