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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      "В'язниця для нього – смертний вирок": арештованому у Криму активісту Бекірову не передають ліки

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      Едем Бекіров у залі так званого суду в окупованому Криму
      Едем Бекіров у залі так званого суду в окупованому Криму / фото з відкритих джерел

      Кримськотатарському активісту, інваліду першої групи Едему Бекірову, якого арештували на окупованому півострові 13 грудня, тюремники не передають ліки. Препарати є життєвонеобхідними, оскільки чоловік – інвалід 1 групи.

      Про це інформують у "Кримській правозахисній групі".

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      Так, за словами дочки заарештованого Елеонори Бекірової, її батько потребує перев'язочного матеріалу для відкритої рани після ампутації ноги.

      Ми досі не знаємо, де тримають батька! Допуск адвокатів весь час переносять, ми не знаємо про стан тяжкохворого батька нічого! Едем Бекіров – інвалід 1 групи, у нього – 4 шунти в серці, це наслідки важкого інфаркту, і цукрового діабету. Він має приймати по 16 таблеток на день, необхідних для підтримання життя. В'язниця для нього означає смертний вирок,
      – наголосила донька незаконно затриманого активіста.

      Зазначимо, що Бекірова звинувачують у зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів. Так, активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.

      Нагадаємо, активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ заручники Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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