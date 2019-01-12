У Херсоні провели акцію на підтримку бранців Кремля

Попри лютий холод, десятки небайдужих з українськими і кримськотатарськими прапорами зібралися на центральній площі Херсона, щоб привернути увагу до злочинів Росії. Від часу окупації Криму агресор повсякчас влаштовує незаконні обшуки в українських патріотів на півострові. Понад сотня опинилися у російських в'язницях, при цьому дехто вже отримав незаконні присуди до десятків років за ґратами.

Одна з безлічі історій – нещодавно заарештованого Едема Бекірова. Херсонець перебуває в одиночній камері у Криму вже 32 дні. Кримського татарина окупанти затримали на кордоні з півостровом, коли він їхав туди провідати хвору матір.

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Сам Едем Бекіров – інвалід першої групи, без ноги. Та попри це в ув'язненні його тримають без медичної допомоги. Нагадаємо, у Бекірова ампутована нога і цукровий діабет. До того ж, він нещодавно переніс складну операцію на серці і має щодня приймати ліки.

До сьогодні він перебуває в СІЗО, сам собі робитбь перев'язки, сам лікується. Ну як, може. Він любить життя, волю, Крим і нашу країну!

– розповіла дружина полоненого патріота Гульнара Бекірова.

Абмеджит Сулейманов, керівник Меджлісу кримськотатарського народу на Херсонщині, запевнив, що має щирі сподівання на перемогу у боротьбі з Росією, адже народ України, який "завжди прагнув до демократичних цінностей, зараз, як ніколи, сильний духом".



Едем Бекіров

До слова, росіяни закидають Бекірову зберіганні та передачу вибухових речовин і боєприпасів. Начебто він поширював і транспортував понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.