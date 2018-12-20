У кримському СІЗО тиждень не надають медичної допомоги кримськотатарському активісту Бекірову

Кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого окупанти в Криму заарештували тиждень тому, не надають медичної допомоги. У чоловіка ампутована нога і цукровий діабет. До того ж, він нещодавно переніс складну операцію на серці і має щодня приймати ліки.

Про це повідомив його адокат Олексій Ладін.

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Мовляв, з дня арешту Бекірову не зробили жодної перев’язки, попри рекомендації лікаря робити це 2-3 рази на день. А запасу ліків у ув'язненого залишилося лише на день. Додамо, що аналоги його таблеток, які йому надала медчастина – не підходять. Рідні та адвокат почали побоюватися за життя активіста.

Нагадаємо, 12 грудня силовики затримали кримського активіста Едема Бекірова на адмінмежі з Кримом. Суд заарештував його на два місяці. Окупаційна влада підозрює Бекірова у зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів. Крім того, У ФСБ заявляють, що затриманий мовляв причетний до діяльності націоналістичного воєнізованого формування, яке організувало енергетичну блокаду Криму в 2015 році.