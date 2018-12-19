Окупанти в Криму висунули обвинувачення активісту Едему Бекірову

Окупаційна влада Криму офіційно висунула звинувачення кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого затримали на адмінмежі з півостровом 13 грудня.

Про це повідомляє ATR.

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Активісту закидають незаконне придбання, зберігання й носіння боєприпасів і вибухових речовин. Це частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 Кримінального Кодексу РФ.

За версію російських спецслужб, у Бекірова виявили схрон з 12 кілограмами тротилу і 200 патронами до вогнепальної зброї, які той начебто "хотів використати при скоєнні протиправних дій на території півострова".

За наявною інформацією, обвинувачений причетний до діяльності націоналістичного воєнізованого формування "Батальйон ім. Номана Челебіджіхана,

– переконують у ФСБ.

Нагадаємо, активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. 13 грудня окупаційний суд оголосив про його арешт на два місяці.



Пізніше стало відомо, що тюремники не передають Бекірову ліки. А препарати є життєвонеобхідними для нього, оскільки чоловік з інвалідністю 1 групи. За словами дочки заарештованого Елеонори Бекірової, її батько потребує перев'язочного матеріалу для відкритої рани після ампутації ноги.