Скільки в Україні переселенців з окупованих Донбасу і Криму

У 2018 році в Україні нарахували 1,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій Донецької і Луганської областей та анексованого Криму.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Та, за її словами, реальну цифру тих, хто виїхав з окупованих територій, назвати важко.

На сьогодні в Україні нараховується близько 1,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Здебільшого з окупованих територій виїжджає молодь і люди середнього віку. Втім, реальну кількість ВПО назвати важко. Адже проблемою є також те, що уряд продовжує застосовувати політику прив’язки отримання пенсії та інших гарантованих державою виплат та допомог до статусу ВПО,

– зауважила Денісова.

Омбудсвумен зазначила, що існує проблема ізоляції українських громадян на тимчасово непідконтрольних територіях.

"Щомісяця здійснюється понад мільйон перетинів лінії зіткнення через п’ять пунктів, один з яких – напівзруйнований дерев’яний пішохідний міст у Станиці Луганській. Це ще більше ізолює мешканців на неконтрольованих територіях. Також відсутня методологія визначення потреб внутрішніх переселенців. Не розуміючи потреб внутрішніх мігрантів, навряд чи вдасться інтегрувати їх в українське суспільство", – додала уповноважена з прав людини.