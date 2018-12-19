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      Скільки в Україні переселенців з окупованих Донбасу і Криму

      603 Читать новость на русском
      Переселенці в Україні
      Переселенці в Україні / glavcom.ua

      У 2018 році в Україні нарахували 1,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій Донецької і Луганської областей та анексованого Криму.

      Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. 

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      Та, за її словами, реальну цифру тих, хто виїхав з окупованих територій, назвати важко. 

      На сьогодні в Україні нараховується близько 1,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Здебільшого з окупованих територій виїжджає молодь і люди середнього віку. Втім, реальну кількість ВПО назвати важко. Адже проблемою є також те, що уряд продовжує застосовувати політику прив’язки отримання пенсії та інших гарантованих державою виплат та допомог до статусу ВПО,
      – зауважила Денісова. 

      Омбудсвумен зазначила, що існує проблема ізоляції українських громадян на тимчасово непідконтрольних територіях. 

      "Щомісяця здійснюється понад мільйон перетинів лінії зіткнення через п’ять пунктів, один з яких – напівзруйнований дерев’яний пішохідний міст у Станиці Луганській. Це ще більше ізолює мешканців на неконтрольованих територіях. Також відсутня методологія визначення потреб внутрішніх переселенців. Не розуміючи потреб внутрішніх мігрантів, навряд чи вдасться інтегрувати їх в українське суспільство", – додала уповноважена з прав людини. 

       

      Теги: Новини України біженці Війна на Донбасі Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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